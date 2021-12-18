Новости киберспорта и стриминга за неделю

Рэпер Oxxymiron спас мероприятие от нетрезвого Мэддисона во время суда над блогером Юрием Хованским, российская команда собралась в Крыму, а стримерша Third_Artifact не смогла сдержать эмоций: «Газета.Ru» рассказывает о событиях из мира киберспорта и стриминга за минувшую неделю.

Oxxymiron спас коллег от проблем из-за нетрезвого Мэддисона

Александр Тимарцев (Ресторатор) рассказал о том, как в октябре блогеры и музыканты пришли поддержать Юрия Хованского перед зданием суда. По его словам, Илья «Мэддисон» Давыдов явился пьяным, из-за чего чуть не испортил мероприятие.

«Они там разбили бутылку вина, это было супернекрасиво. Копы же могли этим воспользоваться в качестве провокации, всех разогнать», — отметил Тимарцев. Он пояснил, что Мэддисон и его друзья после произошедшего сбежали с места.

В этот момент рэпер Oxxymiron вызвался помочь организаторам. «Пошел взял эту бутылку, весь тот мусор, что они оставили и убрал», — рассказал Ресторатор. Тимарцева взбесило то, что позже Мэддисон на своем стриме «включил героя» и утверждал, что за ним убирал сам Oxxymiron.

На стриме Мэддисон действительно говорил, что музыкант убирал за ним разбитую бутылку из-под вина, из-за чего ему стало неловко перед рэпером. Блогер утверждает, что распивал спиртное, чтобы согреться у суда в Петербурге.

Российские киберспортсмены в Крыму

Состав Fantastic Five по Dota 2 из России проводит буткемп в Севастополе. Об этом сообщалось в официальной группе F5 в соцсети «ВКонтакте».

Также в объявлении указано, что тренером команды стал Ринат KingR Абдуллин. В прошлом он выступал за микс XactJlepbI. В ноябре Абдуллин писал, что готов присоединиться к команде в качестве тренера.

В соцсетях под постом некоторые поклонники киберспорта раскритиковали игроков за выбор места для буткемпа. По их мнению, составу могут грозить проблемы на международных соревнованиях, вплоть до дисквалификации.

Позже пост был отредактирован, в нем было убрано упоминание места буткемпа на полуострове. Fantastic Five играет во втором дивизионе Dota Pro Circuit 2021/2022 для СНГ.

Неожиданное возвращение

24-летний китайский киберспортсмен Цзянь «Uzi» Цихао вернулся на профессиональную арену и будет играть за команду Bilibili Gaming по League of Legends. Известный игрок завершил карьеру летом 2020 года из-за проблем со здоровьем — он ощущал серьезную боль в запястьях и спине.

Цихао начал выступать на профессиональных турнирах в 2012 году. Игрок — двукратный чемпион китайской лиги LPL, а общее количество призовых, заработанных киберспортсменом — около $553 тыс.

В 2018 году Цихао вошел в топ-10 самых успешных спортсменов Китая по версии телеканала CGTN. В этом рейтинге он занял 7-е место. Игрока обошли лишь профессиональные атлеты: футболисты У Лей и Ван Шуан, баскетболист Яо Мин, пловчиха Лу Сян, спринтер Су Бинтянь и теннисистка Ван Цян.

K-Pop в киберспорте

Южнокорейская звезда K-Pop Ли «Min» Мин Ён стала амбассадором гонконгской киберспортивной организации Talon Esports. В 12-минутном ролике на YouTube музыкант в форме Talon Esports рассказала о своей любви к видеоиграм и интересе к киберспорту.

Глава Talon Esports Шон Чжан отметил, что Min выбрали в качестве амбассадора именно из-за ее настоящей страсти к киберспорту. По словам гендиректора клуба, исполнительница увлекается шутерами, в особенности Overwatch от Activision Blizzard.

Min — бывшая участница популярной K-pop группы Miss A. Дебютная песня коллектива Bad Girl, Good Girl стала хитом 2010 года. Девушка выступала с группой в течение семи лет. В 2017 году она ушла из агентства JYP Entertainment и начала сольную карьеру.

Talon Esports основана в 2017 году в Гонконге. У организации есть составы по MOBA-проектам, таким как League of Legends, Dota 2 и Arena of Valor, шутерам Overwatch и Rainbow Six Siege, а также файтингам Tekken 7 и Street Fighter V.

Рыдающая стримерша

Стримерша Third_Artifact не смогла сдержать эмоций из-за возвращения одного из первых своих зрителей. Пользователь надолго пропал из чата, поэтому его появление стало долгожданным для девушки.

Пользователь Cheddar оставил сообщение в чате, после чего Third_Artifact закрыла лицо руками и начала плакать. По ее словам, он два года не появлялся на ее канале, хотя раньше был постоянным зрителем.

Стримерша отметила, что она регулярно вспоминала о зрителе. Ей было интересно, как у него дела и справился ли он с психологическими проблемами. На момент публикации материала на канал Third_Artifact подписаны более 26 тыс. человек. Обычно блогерша стримит в категории Just Chatting и играет в MMO-проекты.

Победитель чемпионата России по Forza Motorsport 2021

В Москве на Yota Arena прошел финал чемпионата России по автосимулятору Forza Motorsport 2021. В завершающем этапе приняли участие 10 победителей отборочных раундов. Суперфинал проходил на автодромах Circuit de Prague, Mugello и Hockenheimring на автомобилях BMW.

Победителем турнира стал Алексей Кожанов из Ростова-на-Дону, второе место досталось Егору Огородникову из Москвы, а третье Данилу Давлетшину из Казани.

Также на мероприятии провели медиатурнир среди блогеров и сотрудников компаний-организаторов. В нем победу одержал Филипп Осадчий, менеджер по цифровой трансформации BMW Group. Блогер Дмитрий «OnePointReviews» Петровский и стримерша Любовь «LoveFortySix» Озерецковская заняли второе и третье место.