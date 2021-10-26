Флагман Huawei nova 9 продолжает молодежную линейку устройств компании

Huawei представляет в России смартфон молодежной серии nova, по сути являющийся новым флагманом компании. Самая интересная особенность новинки – камера с инновационным цветным фильтром RYYB, позволяющая делать четкие снимки и видео даже в темноте или, наоборот, при избытке света. Впечатляющие технические характеристики смартфона дополняет стильный дизайн – один из вариантов расцветки корпуса был разработан специально для nova 9. Гаджет будет доступен россиянам с 8 ноября по предзаказу.

Флагман для молодежи

Хотя Huawei nova 9 продолжает молодежную линейку устройств компании, по своим характеристикам она может претендовать на звание флагмана. В первую очередь это касается камеры: если раньше Huawei применяла наиболее продвинутые технологии для фото и видео в двух флагманских сериях Huawei Mate и Huawei P, то в этот раз инновациями оснастили и nova 9.

Смартфон имеет широкий сенсор 1/1,56 дюйма и цветной фильтр RYYB, пропускающий на 40% больше света по сравнению со стандартным фильтром RGGB. Это позволяет делать качественные снимки и видео даже в темноте или при ярком солнечном свете, не допуская искажения красок. За повышение детализации изображения отвечает умный алгоритм XD Fusion Engine, определяющий сценарий съемки и передающий команду процессору. В результате фото и видео без всякой дополнительной обработки будут выигрышно смотреться в соцсетях, обещает производитель.

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«С запуском Huawei nova 9 компания открывает новые возможности для пользователей соцсетей. Серия nova, чье название ассоциируется с латинским термином «сверхновая звезда», традиционно предлагает выдающиеся продукты для молодежи и всех, кто молод душой. С таким смартфоном легко быть в центре внимания, благодаря его сияющему дизайну, и делать потрясающие фото и видео с помощью продвинутой камеры», — говорит операционный директор потребительского сегмента Huawei Кевин Хо.

Huawei nova 9 оснащен продвинутой основной камерой Ultra Vision 50 МП, позволяющей почувствовать себя фотографом с профессиональным оборудованием. Она состоит из главного модуля Ultra Vision 50 МП, ультраширокоугольного модуля 8 МП, модуля с датчиком для измерения глубины резкости 2 МП (для портретов с художественным размытием фона) и макромодуля, который позволяет делать снимки на расстоянии 4 см от объекта.

В компании уделили внимание не только фотографированию, но и разнообразным возможностям по съемке видео, которые могут быть полезны при создании контента для соцсетей или общении через интернет. Фронтальная камера имеет высокое разрешение 32 МП и снимает четкие селфи и видео в формате 4K.

Во время записи видео можно моментально переключаться с фронтальной на основную камеру и обратно, демонстрируя происходящее вокруг и вашу реакцию на события. Ролик будет сохранен как один файл. Режим «Двойной вид» делает доступной съемку сразу на две камеры – крупным планом и общим, объединяя два видео в одно без всяких усилий со стороны пользователя.

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Звездно-голубая инновация

Внимания достойна не только камера Huawei nova 9, но и другие части устройства. Смартфон располагает экраном с частотой обновления 120 Гц, мощным процессором, емкой батареей, поддержкой технологии быстрой зарядки Huawei SuperCharge 66W и функцией беспроводного подключения устройств (к смартфону можно в одно касание подсоединить фирменные TWS-наушники, умные часы, ноутбук или планшет).

Дизайн серии nova посвящен теме космоса – например, оформление основной камеры, о которой уже многое было сказано, напоминает кольца Сатурна. Смартфон nova 9 тонкий и легкий – он весит всего 175 граммов. В России он будет доступен в двух оттенках: черном и звездно-голубом. Последний создан специально для этой модели. Покрытие выполнено таким образом, чтобы цвет менялся в зависимости от освещения, создавая причудливые переливы красок.

Экран нового гаджета диагональю 6,57 дюйма поддерживает свыше миллиарда цветов, делая картинку четкой и реалистичной, обещает компания-производитель. На дисплей не только приятно смотреть – его также приятно касаться. Частота дискретизации касаний на nova 9 составляет до 300 Гц, а технология Huawei Touch Turbo обеспечивает быстрый отклик даже на жесты несколькими пальцами.

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За быстроту работы смартфона отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 778G 4G, оснащенный эффективной системой охлаждения, не позволяющей ему перегреваться даже при повышенных нагрузках. Huawei nova 9 будет продаваться с последней версией интерфейса EMUI 12. Его отличает интересная опция: на специальной вкладке Device+ отображаются все устройства, подключенные к той же сети Wi-Fi или точке доступа, что и смартфон, и на которых выполнен вход в тот же аккаунт Huawei. Это позволяет в один клик переключить звук на наушники или отправить видео на большой экран.

Предзаказ на новый смартфон Huawei nova 9 стартует в России 8 ноября по рекомендованной цене в 39 999 рублей. При покупке устройства в подарок можно будет получить беспроводные флагманские наушники Huawei FreeBuds Pro.