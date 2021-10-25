В Facebook отвергли обвинения в ограничении свобод пользователей

Десятки СМИ примерно в одно время опубликовали материалы внутренних расследований и документов Facebook о том, как ее сервисы вредят пользователям и закрывают глаза на проблемы. Это продолжение кампании против основателя соцсети Марка Цукерберга. «Газета.Ru» ознакомилась с материалами, цель публикации которых — смещение главы Facebook.

Новые откровения

Американские и европейские СМИ создали проект The Facebook Papers. Сразу 17 новостных организаций из США опубликовали расследования на основе внутренних документов, которые получили от информатора Facebook, бывшей сотрудницы компании Фрэнсис Хауген.

Днем 25 октября с материалами также стали выходить и европейские издания.

Все они получили доступ к одному и тому же набору документов, которые смогла скопировать Хауген за время работы в Facebook.

Среди американских изданий опубликованы расследования о проблемах, которые уже обсуждала Хауген. Речь об алгоритмах и игнорирования спектра проблем внутри соцсети. Например, газета The New York Times рассказала, как компания своими алгоритмами привела к разжиганию религиозной ненависти в Индии.

The Washington Post написала, что Цукерберг выбрал финансовую успешность компании вместо улучшения безопасности пользователей. Также в WP отдельно рассказали о том, как сотрудники Facebook переживали из-за роли соцсети в штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Тогда сторонники 45-го президента США Дональда Трампа ворвались в здание в момент подсчета голосов на выборах главы Соединенных Штатов. Работники соцсети считают, что Facebook сделала недостаточно для предотвращения подобного развития событий.

Газета Financial Times опубликовала материал на основе данных Хауген, указав, что руководители Facebook вмешивались в работу социальной сети, чтобы дать политикам привилегии при публикации постов. Таким образом они нарушали правила собственной платформы.

Об этом ранее писала и WSJ. Издание отмечало, что внутри Facebook и Instagram существует многомиллионная группа VIP-пользователей из политиков, активистов и знаменитостей, на которых не распространяются стандартные правила модерации контента компании.

В Politico также приведены размышления сотрудников о том, как им не нравится то, что происходит в компании. По их мнению, Facebook совершенно неправильно реагирует на действия своих пользователей.

Они уверены, что соцсеть почти не мешает распространению фейков. Например, постов о том, что выборы президента США в 2020 году были сфальсифицированы в пользу Джо Байдена, нынешнего главы государства. Этой точки зрения придерживается его соперник по той президентской гонке, республиканец Дональд Трамп.

Телеканал CNN опубликовал статью о том, что в Facebook знают о случаях торговли людьми через соцсеть, но не модерируют подобные публикации.

В NBC News рассказали, как алгоритмы Facebook продвигают сообщения радикальных сообществ. Сотрудники самой соцсети фиксировали подобные проблемы по всему миру, уверяет Reuters.

Атака на основателя

Запуск проекта The Facebook Papers — продолжение полномасштабной атаки на социальную сеть и в первую очередь ее главу, Марка Цукерберга. Началом стало появление цикла статей о секретах Facebook в The Wall Street Journal от анонимного источника.

Самым популярным стал материал WSJ о том, что Facebook проводил внутреннее расследование, которое указывало на то, что Instagram может негативно влиять на молодых пользователей. Позже анонимный источник раскрыла свое имя в интервью передаче «60 минут» на американском телеканале CBS.

Именно тогда Хауген впервые лично рассказала, как негодовала из-за действий работодателя. Она в том числе раскритиковала соцсеть за то, что она всегда ставит прибыль на первое место, не думая о безопасности пользователей. Менеджер подвергла критике именно Цукерберга и заявила о его негативном влиянии на компанию.

Уже после интервью она выступила в сенате США, где снова дала показания на Цукерберга.

Хауген уверена — миллиардер обладает абсолютной властью. «Марк играет уникальную роль в индустрии высоких технологий. Нет таких же мощных компаний, которые находятся под таким односторонним контролем», — отмечала менеджер в сенате. И предложила способ уменьшить влияние Цукерберга.

Она приветствовала укрепление связей соцсетей и властей, то есть постепенное усиление роли США и других стран в деятельности интернет-сервисов и их руководства.

Менеджер аргументировала это тем, что в действиях того же Facebook в настоящее время отсутствует прозрачность. Контроль Вашингтона над соцсетью Хауген считает правильным для борьбы с дезинформацией и корректировкой алгоритмов. По ее мнению, это улучшит безопасность пользователей. Критики информатора считают, что ее инициативы позволят властям иметь больше влияния на то, как работают и что показывают сервисы компании.

Например, закон о безопасности в интернете, рассматриваемый в Великобритании, является одной из инициатив, которая близка позиции информатора. 25 октября, в день выхода десятка статей в рамках The Facebook Papers, она как раз выступила в британском парламенте.

В Facebook отвергают все обвинения в адрес компании.

«Конечно, мы ведем бизнес и извлекаем прибыль, но предположение о том, что мы делаем это ценой безопасности или благополучия людей, противоречит нашим коммерческим интересам», — отметил представитель компании в беседе с CNBC.

Он добавил, что руководство компании «инвестировало $13 млрд и наняло свыше 40 тыс. сотрудников с одной лишь целью — обеспечить безопасность людей, пользующихся Facebook».

Со всех фронтов

Информационная атака на Facebook через СМИ совпала и с крайне серьезными техническими проблемами у сервисов компании. Вскоре после выхода интервью с Хауген на CBS одновременно соцсеть Facebook, мессенджер WhatsApp и фотосервис Instagram столкнулись с массовыми сбоями по всему миру.

Проблемы с доступом к платформам продолжались около семи часов вечером 4 октября. Лишь к ночи они начали постепенно восстанавливать работу.

Цукерберг лично принес извинения за проблемы, но тоже не стал подробно описывать, из-за чего случился масштабный сбой.

Это привело к появлению множества теорий. Назывались самые разные версии. Например, что это результат действий сотрудника или группы сотрудников.

Согласно одной из неофициальных версий, ошибка или взлом исключены, а «записи маршрутизации были удалены со всех DNS-серверов в высокоавторитетном месте», то есть американскими военными.

Авторы такой версии считают, что так Цукербергу продемонстрировали силу, которой обладают противники миллиардера. По их словам, речь идет о борьбе государств с интернет-компаниями за влияние в сервисах, которыми пользуются сотни миллионов человек. И Facebook является главной интернет-корпорацией в США.