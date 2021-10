Как игры становятся спортивными дисциплинами

Представляющая Россию киберспортивная команда Team Spirit победила в юбилейном чемпионате The International 10, получив главный приз в размере $18 млн. В беседе с «Газетой.Ru» Федерация компьютерного спорта России рассказала о том, по каким критериям игры становятся спортивными дисциплинами и в чем феномен Dota 2 как наиболее популярной из них.

Во что играют

Российская киберспортивная организация Team Spirit 17 октября 2021 года одержала победу в The International 10 — юбилейном чемпионате мира по компьютерной игре Dota 2. За победу в чемпионате команда получила $18 млн (около 1,3 млрд руб.). Общий призовой фонд турнира, который разделили между 18 командами, составил $40 млн (около 2,84 млрд руб.).

The International — это первый по дисциплине Dota 2 и самый крупный ежегодный киберспортивный турнир, которой проводится компанией Valve. Впервые он был проведен на международной выставке компьютерных игр Gamescom в 2011 году.

В 2021 году турнир планировалось провести в Швеции, но власти страны отказались вносить турнир в список спортивных мероприятий, которым разрешены некоторые послабления в связи с пандемией COVID-19, из-за чего дата турнира была перенесена с августа на октябрь на время поиска другого места. Основная часть турнира разделена в 2 этапа: групповой этап и плей-офф. Основной этап турнира The International 10 проводился с 7 по 17 октября 2021 года в Бухаресте.

Кроме выигранных денег победителям достается трофей — «Эгида чемпионов», который был создан в 2012 году из бронзы и серебра. На обратной стороне трофея выгравированы имена и подписи каждого игрока победившей на The International команды в каждый год.

Dota 2 представляет собой многопользовательскую игру в жанре MOBA (многопользовательская онлайновая боевая арена), в которой сражаются две команды по пять человек. Главная цель игры — уничтожить вражескую крепость, защищая собственную. Dota 2 использует управление с помощью мыши и клавиатуры, схожее с управлением в стратегиях в реальном времени, и вид с расстояния, имитирующий изометрическую проекцию.

Каждый матч проходит на квадратной карте, где крепости команд находятся в противоположных углах, а игроки рассредоточиваются по соединяющим эти крепости линиям. Помимо самих игроков в игре принимают участие управляемые компьютером крипы и башни. Туман войны, покрывающий почти всю карту, не позволяет игрокам видеть передвижения противника.

«Dota 2 пользуется огромной популярностью во многом ввиду своего весомого статуса. Дело в том, что история этой игры началась еще в далеком 2003 году. Тогда DotA (Defense of the Ancients) была модификацией для стратегии Warcraft III и, по сути, создала новый перспективный соревновательный жанр для всей индустрии. Добавьте к этому огромную народную любовь, богатый тактический простор и доступность — так и получилась одна из самых обсуждаемых киберспортивных игр», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Федерации компьютерного спорта (ФКС) России.

Помимо Dota 2 популярными киберспортивными дисциплинами также принято считать CS:GO и League of Legends, по которым также проходят масштабные состязания.

Киберспортивные соревнования Major по CS:GO — серия киберспортивных турниров по дисциплине Counter-Strike: Global Offensive, спонсируемых создателем игры, компанией Valve. Первый турнир серии — DreamHack Winter 2013 прошел в Швеции, а его призовой фонд составлял $250 тыс. (около 18 млн руб.).

В этом году турнир будет проходить с 26 октября по 7 ноября Швеции с общим призовым фондом $2 млн (около 142,5 млн руб.). Это рекордная сумма для турнира по CS:GO. Увеличение денежного приза связано с тем, что прошлый чемпионат в Рио-де Жанейро был отменен из-за пандемии.

CS:GO — трехмерный многопользовательский шутер от первого лица, в котором игроки сражаются друг против друга, распределившись по командам террористов и спецназа. Игроки, играющие за команду террористов, закладывают бомбу в одной из нескольких точек, а спецназ должен ее разминировать.

«Counter-Strike: Global Offensive — это, пожалуй, главная игра жанра тактический трехмерный бой в истории игровой индустрии и мирового киберспорта. CS:GO успешно использует формулу «Easy to learn — Hard to master». Это значит, что разобраться в местных правилах и механиках сможет даже новичок, но достичь серьезных результатов получится только у настоящих мастеров.

На первый взгляд может показаться, что здесь нужно только метко стрелять, но это лишь заблуждение. CS:GO требует от всех участников команды максимальной сплоченности, умения играть по заданной тактике, невероятной внимательности, а также просто запредельной скорости реакции.

Именно поэтому разработка компании Valve вот уже почти десять лет занимает почетное место на киберспортивном Олимпе», — рассказали в ФКС России.

Чемпионат мира по League of Legends — ежегодный турнир по компьютерной игре League of Legends, проводимый студией-разработчиком игры, Riot Games, с 2011 года. Чемпионат 2021 года проходит с 5 октября в Исландии и будет проводиться до 6 ноября. Призовой фонд турнира составляет $2,225 млн (около 158 млн руб.). Трофей Чемпионата мира по League of Legends — «Кубок призывателей».

Цель игры — последовательное уничтожение всех вражеских строений, защищающих нексус, главное здание на базе команды. На подходах к нексусу расположены башни и ингибиторы. Башни также являются оборонительным сооружением, поэтому они способны вести огонь по приближающимся врагам, а ингибиторы призывают волны миньонов. Добивание миньонов, нейтральных монстров в лесу и уничтожение строений приносит игроку очки опыта, которые повышают уровень чемпиона, и золото, необходимое для покупки предметов для его «прокачки».

«Пока в России и странах СНГ отдают очевидное предпочтение Dota 2, в большинстве других стран мира именно LoL является главной киберспортивной игрой последнего десятилетия. Разработка Riot Games использует рабочую формулу Dota 2, немного видоизменяет ее и добавляет очень важное конкурентное преимущество — регулярную поддержку. Сейчас в League of Legends более 140 играбельных персонажей, а новый контент поступает в игру буквально каждый месяц. Причем среди интересных инициатив разработчиков находится место не только для игровых изменений, но и для музыкальных клипов по мотивам LoL, отдельных анимационных сериалов и полноценных видеоигр в той же фантастической вселенной», — пояснил представитель ФКС.

Как игры становятся дисциплинами

Прежде всего, в любой киберспортивной дисциплине должен присутствовать соревновательный аспект, считают в Федерации компьютерного спорта России.

«Подобно представителям традиционного спорта, игроки стараются показать свое преимущество на поле — в нашем случае, виртуальном. Они меряются скоростью реакции, умением мыслить тактически, навыками командной работы, знанием карты и пониманием игровых механик. Из этого вытекает следующий важный критерий, определяющий киберспортивные игры — все спортсмены должны находиться в изначально равных условиях», — сообщили в пресс-службе.

При этом киберспортивные игры отличаются от одиночных отсутствием сюжета. Для большинства популярных проектов придумывается масштабный и проработанный мир со своими героями и злодеями, но история здесь чаще подается через описания персонажей и предметов, чем через видеовставки на игровом движке, диалоги или задания — внутренняя история никогда не должна влиять на игровой процесс и отвлекать спортсменов от ведения соревновательной деятельности.

«Еще один важный критерий для определения киберспортивной игры — матчи в ней должны представлять собой короткие игровые сессии. Организаторы, зрители, да и сами игроки всегда должны знать примерную длительность раунда и правильно распределять свои силы. В некоторых ситуациях матчи могут сильно затягиваться, но у их длительности всегда есть определенный предел», — сообщил представитель ФКС.

Среди «хитовых» киберспортивных есть и множество других популярных игр: стратегия в реальном времени StarCraft II, логическая головоломка Hearthstone, файтинг Tekken 7 и др. Все эти проекты отличаются от своих многочисленных конкурентов максимально четким соответствием главным киберспортивным критериям — они соревновательные, быстрые и предоставляют всем участникам абсолютно равные стартовые условия. К этому прибавляется богатая фанбаза или, как в случае с Dota 2, определенная традиция и уважение, как к главному представителю жанра. Однако в быстро меняющемся современном мире нет никакой гарантии, что и эти проекты в ближайшие годы не сменятся на более новые, перспективные и отвечающие запросам аудитории игры.

Директор по стратегическим коммуникациям ESforce Holding Ярослав Мешалкин согласен с тем, что для того, чтобы игра могла стать киберспортивной дисциплиной, она должна иметь соревновательный элемент, быть бессюжетной и короткосессионной, чтобы была возможность проводить ограниченные и относительно предсказуемые по времени матчи, а также обеспечивать игрокам изначально равные условия.

«Киберспорт — это не только спорт, но и яркое шоу с красочной графикой, тематическими декорациями, VR- и AR-решениями, что можно наблюдать на крупнейших турнирах. Такие дисциплины, как Dota 2, CS:GO и League of Legends полностью этим критериям соответствуют», — считает Мешалкин.

Мешалкин отметил, что в день гранд-финала International 10 на пике онлайн-трансляцию только на русском языке смотрели более миллиона человек.

Ведущий аналитик и директор по развитию Gameinvest Егор Рощупкин считает, что все упомянутые игры дают возможность максимально реализовать потенциал игроков благодаря масштабности мышления, способности прогнозирования, стратегическому и тактическому анализу, построению проекции продвижения в игре и т.д.

«Кроме того, сам игровой спорт стал той ареной, которая дает возможность людям разгрузиться психологически, уйти от проблем реального мира, дает возможность переживать, болеть за кого-то или выступать в разных ролях. Потому сейчас многие говорят, что игровой спорт во всем мире переживает такой же бум, как в свое время интернет», — заключил Рощупкин.