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Технологии

«Это система массовой слежки»: функция сканирования фото от Apple вызвала шквал критики

Эксперты назвали поиск изображений с детским порно на iPhone обычным бэкдором

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David Gray/Reuters
Заявление Apple о вводе системы сканирования снимков пользователей на предмет детской порнографии мгновенно стало поводом для критики американской компании. Специалисты уверены, что под предлогом борьбы с запрещенным контентом открывается доступ к гаджетам граждан. «Газета.Ru» изучила доводы критиков и реакцию на это нововведение.

Решение Apple о сканировании смартфонов iPhone на наличие изображений с детским порно в галерее вызвало волну критики со стороны экспертов по кибербезопасности и журналистов. Эксперты посчитали, что таким образом компания вместо борьбы с запрещенным контентом создает внутри своих устройств полноценный инструмент для слежки за пользователями.

Реальной целью технологии анализа снимков пользователей называют наблюдение за владельцами гаджетов.

Если в галерее обнаружится подозрительный контент, то снимки будут отправлены сотрудникам компании на проверку, а те, в свою очередь, могут обратиться к силовикам. Критики опасаются, что новая функция подразумевает под собой нарушение конфиденциальности и может быть изменена для поиска других видов материалов.

За и против

Глава WhatsApp Уилл Кэткарт написал в Twitter, что его компания не будет вводить аналогичную функцию по сканированию контента пользователей. Он также назвал подход Apple «крайне тревожным».

«Вместо того, чтобы упростить людям возможность сообщать о [запрещенном] контенте, которым поделились с ними, Apple разработала ПО, которое может сканировать все личные фотографии на вашем телефоне — даже снимки, которыми вы ни с кем не делились. Это не конфиденциальность», — отметил он.

С критикой в адрес Apple также выступил Эдвард Сноуден, проживающий в России экс-сотрудник американского агентства национальной безопасности, который передал СМИ секретные материалы о программах слежки разведслужб США и Великобритании.

«Независимо от того, насколько благими были намерения, Apple создает систему массовой слежки по всему миру.

Не заблуждайтесь: если они могут сканировать детское порно сегодня, они могут сканировать что угодно завтра.

Они превратили устройства на триллион долларов в iNarcs [англ. — стукачей] — не спрашивая никого», — возмутился Сноуден.

Американская некоммерческая правозащитная организация Electronic Frontier Foundation прямо указала на то, что действия Apple открывают брешь в операционной системе смартфонов.

В ее заявлении говорится, что сканирование снимков — «тщательно задокументированный, тщательно продуманный и узко ограниченный бэкдор», то есть намеренно встроенный дефект, позволяющий получить несанкционированный доступ к данным.

Генеральный директор Epic Тим Суини также раскритиковал Apple. По его словам, компания «по умолчанию собирает все данные в iCloud». Он уверен, что если бы подобные действия со снимками проворачивало какое-либо другое приложение, то его не пропустили бы в AppStore.

Однако были и те, кто положительно оценил действия «яблочной» компании. Актер Эштон Кутчер, который с 2011 года занимается борьбой с торговлей детьми в целях сексуальной эксплуатации, назвал решение Apple «важным шагом вперед» в деле по искоренению детского порно в сети.

Письмо с призывом

Возмущенная общественность уже обратилась к Apple в открытом письме, призвав отказаться от объявленной инициативы. В нем почти шесть тысяч подписей защитников конфиденциальности и экспертов по информационной безопасности.

В обращении содержится призыв к производителю iPhone «пересмотреть введение новой технологии», иначе эта функция уничтожит результаты нескольких десятилетий работ специалистов, ученых и защитников конфиденциальности в сети.

«Поскольку проверки выполняются на устройстве пользователя, они могут обойти любое сквозное шифрование, которое в противном случае могло бы защитить конфиденциальность пользователя», — говорится в письме.

Эксперты добавили, что личные устройства людей таким образом могут стать радикально новым инструментом для наблюдения, а Apple проявляет минимальное стремление к тому, чтобы исключить ложные срабатывания.

Реакция Apple

Некоторые пользователи в сети выражали опасения, что на их телефонах могут быть фотографии их собственных детей, например, в ванной, что автоматически выставит их преступниками в глазах системы. Apple отреагировала на тревожные сообщения своих клиентов, выпустив отдельный документ с вопросами и ответами.

В нем Apple уверяет, что пользователям не о чем беспокоиться в ситуациях с наличием потенциально спорных детских фото на гаджетах.

Компания также заверила, что «ничего не узнает об изображениях, которые не соответствуют базе данных» и не будет просматривать альбомы пользователей по своему желанию.

Техногигант добавил, что функция не будет раскрывать никакой информации ни Apple, ни правоохранительным органам, ни кому-либо еще. Кроме того, купертиновцы утверждают, что в будущем не будут удовлетворять просьбы по расширению функционала, даже если они будут исходить от властей.

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