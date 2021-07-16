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Технологии

Steam Deck против Nintendo Switch. Есть ли шансы у новой приставки

Эксперты рассказали, при каких условиях карманную приставку Steam ждет успех

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Steam Deck и Nintento Switch (коллаж)

Steam Deck и Nintento Switch (коллаж)

Steam/Nintendo
Компания Valve вышла на новый для себя рынок, анонсировав карманную приставку Steam Deck. Ее сразу же принялись сравнивать с самой продаваемой консолью современности — Nintendo Switch. «Газета.Ru» пообщалась с экспертами и узнала, есть ли у создателей главного магазина для ПК-игр шанс обойти японцев, которые играют на приставочном поле с 1977 года.

Внешне новая консоль Valve она похожа на Switch, правда без съемных элементов слева и справа, где расположены джойстики и кнопки. Работать девайс будет на специальной версии SteamOS. Главным плюсом устройства стала поддержка игр из библиотеки Steam.

Стала известна и начинка: кастомный чип от AMD на архитектуре Zen 2 и RDNA 2, центральный процессор с частотой 2,4-3,5 Ггц, 16 ГБ оперативной памяти, от 64 до 512 ГБ встроенной памяти в зависимости от версии, а также семидюймовый дисплей с разрешением 1280x800. Цены на новинку стартуют с отметки в $399 (29,5 тыс. рублей по текущему курсу).

Преимущество в играх

Учитывая огромную пользовательскую базу Steam, консоль имеет все шансы найти своего покупателя — играми многие из потенциальных клиентов уже обеспечены. В Valve заверили, что дополнительного портирования в большинстве случаев не понадобится.

Россияне часто покупают Switch именно как портативную консоль для прохождения уже вышедших ранее игр и инди-проектов.

Steam Deck с такими задачами, по всей вероятности, с этой задаче будет справляться даже лучше. Потому что зачастую цены в Steam ниже, чем у конкурентов с консольного рынка.

А если SteamOS действительно позволит запускать большинство игр без каких-либо дополнительных манипуляций, то это означает практически моментальную установку и запуск классических проектов, таких как Max Payne или Deus Ex. Главный минус консоли можно назвать ее значительный вес — аж 669 грамм.

Похожий формат

За отдельные деньги игроки смогут докупить док-станцию для подключения Steam Deck к телевизору или монитору, в нее же будут добавлены разъемы для дополнительных устройств вроде геймпадов.

Это практически тот же формат, который существует у Switch.

Консоль Nintendo также может устанавливаться в док-станцию, чтобы продолжить игру уже на телевизоре. При этом Steam Deck будет иметь поддержку не только собственных док-станций, но и устройств сторонних производителей с поддержкой разъема USB-C. Не говоря уже о том, что архитектура SteamOS позволит устанавливать сторонние операционные системы, в том числе Windows.

Противостояние в цене

В США, Канаде, Великобритании и странах ЕС Steam Deck выйдет в декабре 2021 года по цене в $399 за базовую модель без док-станции. Однако официальная цена в России пока не называется. Также остается туманным, как скоро устройство появится у нас в официальной продаже.

Зарезервировать консоль для покупки можно на официальном сайте.

Но из России бронь без подмены локации невозможна.

Новую OLED-версию Nintendo Switch будут продавать по $350. Продажи стартуют России одновременно с остальным миром — 8 октября 2021 года.

Приставка отличается от оригинального Switch увеличенным экраном с матрицей OLED, также у новинки улучшенные динамики, подставка с регулировкой уровня наклона и 64 ГБ флеш-памяти вместо 32 ГБ.

Найдет свою аудиторию

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты в целом положительно оценили анонс Valve, однако считают, что у приставка скорее займет собственную нишу на рынке, чем будет напрямую конкурировать с другими производителями.

Категорийный менеджер «Гейминга» в Ozon Михаил Фролов подчеркнул, что разговоры о борьбе за покупателей пока преждевременны, так как Steam Deck нескоро доберется до России.

«Приставка от Valve создана на архитектуре ПК и в целом гораздо более открыта. На ней можно переустанавливать операционную систему и подключать почти любую периферию», — добавил Фролов.

По его словам, единственный конкурент — Nintendo Switch, но только за счет своей портативности, не функционала. При этом специалист считает, что аудитории консолей Nintendo и ПК-геймеров сильно различаются.

«Поэтому оттока популярности от консолей с выходом нового портатива мы не ожидаем», — заключил эксперт.

Директор по стратегическим коммуникациям ESforce Holding Ярослав Мешалкин уверен, что Steam Deck — «интересное устройство, которое все ждали много лет». По его мнению, приставка будет особенно интересна новичкам в ПК-гейминге как самый доступный способ открыть новую для себя платформу.

«Заявленные мощности консоли сопоставимы, скорее, с приставками предыдущего поколения, в ней используется новая платформа AMD, а значит, мы можем ожидать совместимости всех грядущих хитов, пусть и не на максимальных настройках», — пояснил специалист.

Мешалкин отметил важность того, чтобы операционная система Steam Deck сохранила совместимость с огромным числом уже имеющихся игр на платформе Steam. «Тогда консоль наверняка ждет успех», — заверил эксперт.

Он добавил, что верит в небольшие форм-факторы, потому что мобильность в гейминге становится устойчивым трендом.

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