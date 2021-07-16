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Технологии

«Да мне плевать»: что Маск думает о реакции рынка на Tesla Cybertruck

Илон Маск допустил, что Cybertruck может ждать провал

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Глава Tesla Илон Маск во время презентации электрического пикапа Cybertruck в Хоторне, штат Калифорния, 22 ноября 2019 года

Глава Tesla Илон Маск во время презентации электрического пикапа Cybertruck в Хоторне, штат Калифорния, 22 ноября 2019 года

Robert Hanashiro/USA TODAY/Reuters
«Он выглядит так, будто его делали пришельцы из будущего» — Илон Маск вновь напомнил, что ему плевать на реакцию рынка и публики на его пикап Cybertruck. Глава Tesla рассказал, что он влюблен в свой автомобиль, а все остальные могут оставаться при своем мнении и ездить на одинаковых пикапах других марок. Так он отреагировал на публикацию, в которой футуристичной машине предсказали провал.

Генеральный директор Tesla Илон Маск признал, что его Cybertruck имеет шансы потерпеть неудачу на рынке и не стать популярным. Однако самого Маска это мало заботит, пишет CNBC. Таким образом он прокомментировал публикацию, в которой новинке предсказали провал на рынке.

«Откровенно говоря, всегда есть шанс, что Cybertruck потерпит неудачу, потому что ни на что не похож. Мне плевать. Мне он безумно нравится, даже если другие со мной не согласны. Другие пикапы сделаны как под копирку, а вот Cybertruck выглядит так, будто его сделали пришельцы из будущего», — считает Маск.

Он также напомнил фанатам об обещанных функциях. Например, пикап получит полноуправляемое шасси. Кроме того, у машины будут отсутствовать дверные ручки — как в Tesla Model X, двери будут открываться перед владельцем самостоятельно.

«В конце концов, мы сохранили дизайн как у концепт-кара. И добавили несколько небольших функций тут и там, чтобы сделать Cybertruck немного лучше. Дверных ручек нет. Автомобиль узнает вас и открывает дверь сам. Управление всеми четырьмя колесами — классная штука для крутых поворотов, оно делает машину более маневренной», — рассказал глава Tesla.

Cybertruck был представлен публике в 2019 году, Маск заметно волновался, представляя электромобиль. Стало известно и о технических характеристиках модели в максимальном исполнении: ураганный разгон за 2,9 секунд до 100 км/ч, запас хода в 800 километров (500 миль), а также возможность буксировать прицеп массой свыше шести тонн. Однако в соцсетях запомнили не это.

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В ходе мероприятия Маск попросил главного дизайнера Tesla Франца фон Хольцхаузена попытаться разбить окна машины, чтобы продемонстрировать их прочность. Но вот когда Фон Хольцхаузен бросил металлическим шаром в стекло, оно дало трещины. Впрочем, это объяснили тем, что автомобиль еще все равно не пошел в серию.

Кроме того, дизайн пикапа вызвал неоднозначную реакцию, кто-то называл его космическим, кто-то — омерзительным.

В соцсетях сразу принялись шутить, что Маску не хватило полигонов на новый электромобиль, да и вообще он сам нарисовал его дизайн в программе Paint. Впрочем, многие согласились с автором проекта, что пикап будет здорово выделяться в потоке стандартных полноразмерных пикапов, невероятно популярных в США — таких как Ford F-150, Chevrolet Silverado и Dodge Ram.

Еще до презентации глава Tesla предугадал смешанную реакцию общественности.

В 2018 году он впервые рассказал о том, что пикап будет выполнен в футуристичном киберпанк-дизайне, но ему будет плевать, если внешний вид электромобиля кому-то не понравится.

Тогда же Маск признался, что «Кибертрак» — его самый любимый проект среди всех моделей Tesla.

Предприниматель мечтал о выпуске Cybertruck в течение десятилетия. В 2017 году он пообещал, что электропикап будет скоро готов, однако в обозначенные сроки не уложился.

На настоящий момент известно, что выход футуристичного Cybertruck запланирован на 2021 год, и, по словам Маска, количество предзаказов уже превысило сотню тысяч. Автомобиль будет представлен в трех версиях — в топовой модификации он будет проходить на одном заряде батареи до 500 миль. Стоимость электромобиля в базе будет начинаться с отметки в $39,9 тыс. (около 2,5 млн руб.).

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