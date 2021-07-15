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Технологии

Инструмент ультракапитализма и обман: что думает создатель Dogecoin о криптовалюте

Автор мемной криптомонеты назвал блокчейн финансовой пирамидой

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Джексон Палмер вернулся в социальные сети после двухлетнего молчания и назвал индустрию криптовалюты обманом, предназначенным для обогащения состоятельных людей за счет бедных. По его словам, именно из-за миллиардеров некогда свободная валюта стала ультракапиталистическим инструментом. Однако эксперты считают, что многие истолковали слова Палмера неправильно, и криптовалютам все же можно дать шанс.

Криптовалюта — это афера, и так было всегда, такое мнение выразил один из создателей Dogecoin Джексон Палмер. Это было первое сообщение Палмера в Twitter после двух молчания утверждает, отмечаетпортал Gizmodo.

«Меня часто спрашивают, вернусь ли я к криптовалюте и начну ли делиться своими мыслями по этой теме. Мой ответ — искреннее «нет». Возможно, чтобы не повторяться, стоит кратко объяснить, что происходит», — написал Палмер.

По его мнению, сейчас индустрия контролируется группой состоятельных людей, которые обогащаются за счет обмана других.

Криптовалюта создана для того, чтобы принести прибыль ее владельцам за счет сочетания таких факторов как уклонение от уплаты налогов, искусственно созданный дефицит и невозможность внешнего надзора, считает Палмер. Он отметил, что по своей сути криптовалюта ничем не отличается от централизованной финансовой системы, которую она якобы должна была заменить.

«Криптовалютная индустрия использует сеть сомнительных деловых связей, подкупленных влиятельных лиц и СМИ, чтобы увековечить культовую воронку быстрого обогащения, предназначенную для извлечения новых денег из отчаявшихся в финансовом отношении и наивных людей», — написал Палмер.

По его словам, в наши дни даже самая скромная критика криптовалюты привлечет внимание влиятельных фигур, контролирующих отрасль, и гнев розничных инвесторов, которые обещают миллиарды.

«Финансовая эксплуатация, несомненно, существовала и до криптовалюты, но она была почти специально создана для того, чтобы сделать воронку спекуляции более эффективной для тех, кто находится наверху, и менее защищенной для уязвимых», — сказал Палмер.

Когда создатель такого популярного блокчейна говорит подобные вещи, это означает, что в индустрии явно происходит кризис, считает директор по маркетингу криптовалютной p2p-площадки Chatex Александр Хвойницкий.

«Dogecoin пользуется определенной популярностью на рынке. Вполне возможно, что ее создатель продал монету давным-давно, потому что просто так подобные заявления не делаются. Вероятно, он сейчас жалеет о продаже и потому называет монету скамом», — считает Хвойницкий.

По его словам, этим термином можно назвать что угодно.

«Вообще все активы – это скам, потому что только в определенном моменте активы востребованы, а потом могут терять популярность и стоимость. А люди потом снова ищут что-то новое, какую-то альтернативу. Криптовалюты – не скам фундаментально, глобально», — пояснил эксперт.

Основатель социальной сети XQR Роман Потоцкий отметил, что слова Палмера неправильно интерпретировали.

«Его заявление я слышу таким образом: криптовалюта такой же скам, как и вся остальная финансовая система. То есть ключевой момент тут — не криптовалюта — скам, а весь подход к построению какой-либо финансовой системы становится скамом. Здравая мысль в его словах есть: криптовалюта — это действительно ультракапиталистический инструмент, сфокусированный на личных активах и личном обогащении. Но разве то же нельзя сказать о централизованной финансовой системе?», — отметил эксперт.

По его мнению, странно ожидать, что человечество внезапно сумеет придумать новый формат финансовых взаимоотношений, которые предполагает, в первую очередь, переосмысление собственных целей.

«И проблема не в самой криптовалюте, это просто инструмент. Проблема в человеческой природе», — заключил Потоцкий.

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