Возвращение в Вайс-Сити: о чем будет GTA VI

Слухи о будущей части серии игр Grand Theft Auto подтвердил известный игровой журналист Bloomberg Джейсон Шраер в своем Twitter-аккаунте, сообщает портал Dexerto.

Idk why everyone thinks that I said GTA VI was coming in 2023. Everything Tom Henderson has said about the game matches up with what I've heard — Jason Schreier (@jasonschreier) July 4, 2021

В конце прошлого месяца инсайдер Том Хендерсон опубликовал видеоролик, в котором рассказал о Grand Theft Auto VI. Однако многие фанаты не поверили в правдивость информации, так как Хендерсон ранее ничего не предсказывал касательно серии GTA.

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Тем не менее опасения игроков развеял Шраер, отметив, что все слухи совпадают с тем, что он слышал от своих информаторов.

Сообщается, что действия новой части серии игр Grand Theft Auto должны происходить в нескольких городах Флориды, среди которых будет и современный Вайс-сити, фигурирующий в одной из первых частей франшизы.

По словам Хендерсона, карта города будет меньше, чем ожидают фанаты серии, однако активностей будет гораздо больше. Кроме того, с выходом различных дополнений будут открываться и новые территории.

Кроме того, в игре для прохождения будет доступно сразу несколько героев, среди которых есть и «яркий» женский персонаж, который будет заниматься взломом различной техники.

Также инсайдер отметил, что в игре появятся новые средства передвижения, например, вингсьют, или костюм-крыло, предназначенный для планирующих полетов.

Известно, что сейчас шестая часть франшизы находится в ранней стадии разработки, и по плану ее должны выпустить в 2025 году для PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC. При этом предыдущие поколения консолей не увидят будущий тайтл.

Также Хендерсон отметил, что в шестой части серии игроки вновь смогут воспользоваться фондовым рынком для заработка, а выполнение некоторых миссий будут оплачиваться криптовалютой.

Согласно данным портала GamesRadar, ранее инсайдеры отмечали, что действия игры будут проходить в Вайс-сити в 70-е годы, за несколько лет до действий Grand Theft Auto: Vice City. При этом в некоторых миссиях игрок будет попадать в Либерти-сити, так что не исключено, что фанаты вновь встретят уже знакомых им персонажей.

Сюжет будет состоять из нескольких глав, а в его основе будет лежать борьба с мафией, которая занимается наркоторговлей, ориентировочное время прохождения игры будет составлять 60 часов.

Главных героев может быть четверо: водитель Уолтер Уоллес, контрабандист Томас Браниган, торговец запрещенными веществами Маркус Берк и военный, чье имя неизвестно.

Кроме того, некоторые слухи указывают на то, что в игре будет меняться мода. Так, с течением времени, будут устаревать машины, одежда и даже прически. При этом, неиграбельные персонажи будут комментировать внешний вид протагониста.