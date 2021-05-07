На сон не влияет: ночной режим в смартфоне оказался бесполезен

Функция Night Shift, присутствующая в современных моделях iPhone и MacBook, которая обещает пользователю «помочь лучше выспаться», на самом деле не работает, сообщает портал ArsTechnica со ссылкой на исследователей Университета Бригама Янга.

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Night Shift — это режим, который вечером автоматически делает цвета экрана смартфона или компьютера более теплыми. Из-за этого происходит снижение уровня голубого цвета, и человек засыпает быстрее.

Однако, как выяснили ученые, сон — это гораздо более сложный процесс, чем предполагают вендоры, и одна функция на смартфоне не поможет справиться с бессонницей.

В исследовании, опубликованном в журнале Sleep Health, приняли участие 167 молодых взрослых людей, которых поделили на три группы. Одна из них за час до сна пользовалась смартфоном с включенной функцией Night Shift, другая делала то же самое с отключенной функцией, а третья засыпала совсем без гаджетов.

«Между тремя группами не было выявлено никаких различий», — сказал Чад Дженсен, ведущий исследователь проекта.

У людей, которые спали свыше 6,8 часов, наблюдалось некоторое улучшение качества сна в группе тех, кто вообще не использовал свои смартфоны перед тем, как лечь спать. Однако функция Night Shift не оказала значительного влияния на весь процесс.

«Это говорит о том, что, когда вы очень устали, вы засыпаете независимо от того, что вы делали перед сном», — отметил Дженсен.

Вывод, к которому пришли исследователи, заключается в том, что отказ от использования смартфона перед тем, как лечь в кровать, действительно может улучшить ваш сон. Но их исследование опровергает распространенное мнение о том, что такие функции, как Night Shift (которая имеет свои аналоги в гаджетах, производимых другими компаниями, помимо Apple), могут смягчить негативное влияние использования смартфона на качество сна.

«Хотя существует множество доказательств того, что синий свет вызывает настороженность и затрудняет засыпание, важно понимать, что на возбудимость человека влияет не только освещение, но и другие когнитивные и психологические факторы», — заключил Дженсен.

Несколько лет назад учеными был замечен факт, что работа за компьютером, а также использование мобильных телефонов при засыпании ухудшает качество сна и влияет на его длительность у взрослых и детей, заявила Юлия Ткаченко, руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor. Несколько крупных исследований показали схожие закономерности: использование телефона перед сном было связано с утомляемостью, бессонницей, поздним пробуждением.

Во всем винили волны синего цвета, так как они являются наиболее мощной частью видимого электромагнитного спектра для регулирования циклов сна и бодрствования.

В связи с этим началось широкое распространение очков и линз, частично блокирующих синий свет, врачи и ученые советовали сменить настройки мониторов, а позднее производители телефонов запустили так называемый «ночной режим», ограничивающий синий цвет световых волн.

«Новое исследование, в котором сравнивали качество сна у людей, использующих и не использующих «ночной режим» с теми, кто телефоном не пользуется вовсе, показало, что значимых различий для качества нашего сна нет. Испытуемые, пользующиеся телефоном перед сном, по-прежнему показали худшее качество сна по сравнению с теми, кто телефоном не пользуется, но разницы между «ночным режимом» и обыкновенным замечено не было. Можно сделать вывод, что ухудшение качества нашего сна при использовании телефонов связано не с синим излучением, а с другими факторами, в первую очередь, психологическими», — сообщила Ткаченко.

Как заявила «Газете.Ru» основатель экосистемы биохакинга AIBY Оля Осокина, для того, чтобы сделать заключение, что функция Night Shift не влияет на качество сна, нужно проводить более глубинное исследование, на большей выборке и до этого построить анализ влияния каждого параметра, перед этим проверив корреляцию между ними.

«В выборке данного исследования участвовало чуть больше 70% женщин в возрасте от 18-24 лет. Во-первых, такая выборка не является достаточно репрезентативной для анализа сна. Гормональный фон и цикл фертильности респондентов не был замерен, а в этом возрасте он плавающий. Тест на стрессоустойчивость и другие психологические параметры не был проведён, а для молодых людей эти параметры всегда «сезонные». Показатель когнитивных способностей по группе не был проанализирован. Это значит, что слишком много других параметров не замерено, чтобы утверждать, что функция «ночного режима» не дала положительный эффект», — заявила Осокина.

По ее словам, на сон влияет несколько параметров, особенно у женщин: гормональный фон, цикл, эмоциональное выгорание, состояние ожидания, внешняя среда (температура воздуха, влажность, свет в помещении, материал постельного белья) — и ученые в этом сходятся.

«Нельзя при этом однозначно ответить, что функция смартфона не добавила в копилку качества сна — исследование не опровергло данного факта, ему лишь не удалось это подтвердить», — подчеркнула Осокина

«Так что это, скорее, вопрос к построенной модели, а точнее входящим в неё параметрам, чем к самой функции», — заключила эксперт.