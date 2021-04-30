Просвещение уйдет за рубеж: российские IT-компании предупредили о рисках нового закона

Новые правила ведения просветительской деятельности могут сильно ударить по отечественным EdTech-компаниям. Об этом говорится в письме, подписанном представителями Российской Ассоциации Электронных Коммуникаций (РАЭК), а также компаниями «Нетология», MAXIMUM Education, Skyeng, «Фоксфорд», «Инфоурок», «Алгоритмика» и составленном на имя заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко (документ есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

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«Все участники кластера дают высокую оценку действиям Правительства в области разработки мер поддержки ИТ-отрасли, а также налаживанию диалога с высокотехнологичной индустрией. Однако EdTech компании ставят под сомнение эффективность принятых поправок к Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», который закрепляет в данном нормативно-правовом акте (НПА-далее) понятие просветительской деятельности», — говорится в документе.

По мнению авторов письма, понятие просветительской деятельности сформулировано слишком широко: формально оно охватывает любой обмен информацией, не урегулированный образовательными программами, что может привести к появлению издержек и, как следствие, повышению цен на услуги для конечного пользователя.

«Опасения участников рынка связаны прежде всего с тем, что любые информационные активности за рамками утвержденных образовательных программ оказываются в категории «просветительской деятельности», которая будет регулироваться Правительством Российской Федерации.

Крупнейшие EdTech компании осуществляют, помимо образовательной деятельности, важные и полезные просветительские программы.

Еще больше в этом секторе цифровой экономики организаций, ведущих исключительно просветительскую деятельность — востребованную всеми возрастными категориями пользователей. Избыточный контроль над этими организациями приведет к дефициту ресурсов и услуг по развитию человеческого капитала и культурному воспитанию подрастающих поколений. Мы видим риск оттока пользователей на зарубежные просветительские сервисы», — утверждают EdTech-компании.

Кроме того, участники рынка указали на тот факт, что проверка информационных материалов, которые подпадают под «просветительскую деятельность», может занять очень долгое время, что тоже не пойдет на пользу бизнесу. Так, на проверку всех единиц образовательного контента от «Фоксфорда» или «Нетологии» уйдет около 30 тысяч часов. Авторы обращения считают, что необходимо внести ограничения по критерию сферы деятельности и определить перечень тех областей знаний, контроль за которыми необходим для достижения целей законопроекта и отвечает интересам государственного регулирования.

Такой перечень должен быть закрытым, чтобы граждане и юридические лица, активно занимающиеся просветительской деятельностью, четко понимали, какое регулирование будет к ним применяться.

«Мы считаем необходимым при формировании подзаконных актов сделать акцент на самоконтроле от компаний с разработкой соответствующих критериев и стандартов. Данная мера позволит избежать возможных рисков квалификации своих материалов контрольными органами как не отвечающих требованиям подзаконных актов», — отмечается в документе

EdTech-компании просят подключить участников рынка к обсуждению новых норм.

Закон о просветительской деятельности вступит в силу 1 июня 2021 года.

Согласно его тексту, под просветительской деятельностью подразумевается организация презентаций, лекториев, семинаров, мастер-классов, круглых столов, дискуссий, размещение информационно-печатной продукции, видео- и аудиопродукции, в том числе в интернете, создание просветительских интернет-порталов. Заниматься этим можно будет только на основании договора об оказании услуг. При этом физлица и индивидуальные предприниматели, которые заключают такой договор, должны быть совершеннолетними, иметь опыт педагогической работы не менее двух лет, у них не должно быть судимостей или ограничений к занятию педагогической деятельностью. Юридические лица могут заниматься просветительством, если их нет в реестре НКО, выполняющих функции иноагента, за ними не числится долгов по налогам, сборам и другим платежам.

Эта инициатива была раскритикована представителями научного сообщества, бизнесменами и блогерами. Многие из них считают, что понятие просветительской деятельности специально подается слишком размыто, чтобы оказывать давление на широкий круг образовательных проектов и их авторов.