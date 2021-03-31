Смертельный челлендж: ребенок попал в больницу после видео в TikTok

12-летний американец из Денвера по имени Джошуа Хейлиесус оказался в больнице после того, как попытался выполнить TikTok-челлендж с удушением, сообщает Associated Press.

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Джошуа в бессознательном состоянии обнаружил его брат-близнец. Сейчас мальчик находится в госпитале, но врачи дают неутешительные прогнозы — мозг ребенка умер в результате перекрытия доступа к кислороду.

«Мне сообщили плохие новости, что он не справится, не выживет. Я умолял их [врачей], чтобы они дали ему еще немного времени, чтобы не сдавались. Если я сам сдамся сейчас, то я как будто бы брошу своего сына», — заявил отец ребенка Зерийхун Хейлиесус.

Он добавил, что за несколько дней до трагедии Джошуа хвастался перед своим братом тем, что может задержать дыхание на минуту.

Семья ребенка надеется, что их горе поможет другим родителям наладить контакт с детьми и объяснить, что некоторые игры или челленджи могут быть не только опасными, но и смертельными.

«Я расплачиваюсь за это прямо сейчас. Я не хочу, чтобы другие родители тоже через это прошли», — сообщил отец Джошуа.

Руководство TikTok выразило свои «глубочайшие соболезнования» семье мальчика.

«В TikTok для нас нет более важного приоритета, чем защита безопасности нашего сообщества, а контент, пропагандирующий опасное поведение, строго запрещен и незамедлительно удаляется, чтобы не допустить его попадания в тренды нашей платформы. Мы также блокируем хэштеги и поисковые запросы, связанные с таким контентом, чтобы люди не участвовали в потенциально опасных челленджах и не делились ими с другими», — говорится в заявлении социальной сети.

Действительно, после сообщений в СМИ о том, что Джошуа Хейлиесус оказался в критическом состоянии, челлендж с удушением пропал из TikTok, включая все связанные с ним хэштеги. Однако этот случай — не единственный.

В январе текущего года от похожего челленджа в Италии умерла 10-летняя девочка. Она была обнаружена в ванной комнате с телефоном в руке, который был конфискован местной полицией. О том, что погибшая девочка решила попробовать небезопасное развлечение на себе, рассказала ее младшая сестра.

«Мы ни о чем не знали. Мы не знали, что она участвует в этом. Мы знали, что наша дочь сидит в TikTok ради танцев, смотрит такие видео. Но мне даже в голову не приходили такие ужасы», — заявил отец скончавшегося ребенка.

Несмотря на обещания социальных сетей блокировать опасный контент, дети продолжают его находить. И дело не только в TikTok — по словам управляющего партнера B&C Agency Марка Шермана, экстремальные челленджи и другие опасные тренды всегда были в соцсетях и, видимо, не всегда алгоритмы позволяют сразу же их заблокировать.

«Не так давно была история с трэш-стримом на YouTube, во время которого умерла девушка, после чего появились инициативы об ужесточении законодательства в этой сфере. Многие подростки пытаются проявить себя таким образом, чтобы доказать, что один из них круче остальных, для чего выбираются такие же «крутые» в понимании детей способы самоутверждения. В том же самом TikTok огромное количество контента, поэтому подростки ищут способы выделиться, не понимая, к чему это может привести.

Лучший способ оградить детей от таких челленджей — это воспитание, потому что все основы поведения закладываются в детстве.

С другой стороны, сами социальные сети могут проявлять больше внимания к таким вещам, например, инвестировать средства в создание роликов, которые будут предостерегать от опасных челленджей и объяснять, почему нужно проявлять себя по-другому. В таких образовательных программах могли бы принимать участие другие популярные блогеры, психологи и т.д., а социальные платформы с их огромными средствами могут себе это позволить, чтобы не находиться в стороне от того, что на них происходит. Иными словами, соцсети могут взять на себя социальную роль, поскольку такие печальные случаи бьют по их репутации», — считает эксперт.

Распространение опасных челленджей контролировать возможно, но очень сложно, соглашается Владимир Табуров, Digital Project Manager коммуникационной группы iMARS: «Многие слова в TikTok пользователи заменяют и алгоритмы перестают распознавать их, например, слово «секс» заменяют на «кекс» и так далее. Это означает, что подозрительные слова система просто не считает. Что касается действий, которые могут печально закончится, здесь также наблюдаются сложности, потому что даже за любым танцем может скрываться травмоопасность. Но есть оптимальный выход: развивать систему жалоб, чтобы пользователи смогли жаловаться на контент, а администрация оперативно реагировать».

По словам Табурова, вины TikTok в наличии подобных челленджей нет — это издержки интернета в целом.

«Вспомните игру «синий кит», которая распространялась во «Вконтакте» и погубила жизни некоторых детей. Путей влияния злоумышленников на неокрепшие умы подростков масса. Главное вовремя контролировать появление опасного контента. Для того, чтобы дети не принимали участие в подобных «забавах», родителям и близким нужно обращать на них внимание, любить и воспитывать. Стараться вести разъяснительные беседы, а модераторам различных интернет-ресурсов внимательнее следить за трендами и новыми челленджами», — считает собеседник «Газеты.Ru».