Пострашнее пандемии: Гейтс рассказал о новых вызовах для человечества

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс дал интервью владельцу YouTube-канала Veritasium Дереку Мюллеру, в котором рассказал подробности того пророческого выступления на TED Talks в 2015 году, когда филантроп фактически предсказал пандемию COVID-19, а также поделился своим прогнозом касательно новых угроз, с которыми может столкнуться планета в ближайшем будущем.

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Шесть лет назад Гейтс, выступая на конференции, заявил: «Если в следующие несколько десятилетий что-то убьет 10 млн человек, то это будет очень заразный вирус, а не война». Сейчас, вспоминая свою речь, миллиардер сожалеет о том, что «не был достаточно убедителен» для того, чтобы мир смог подготовиться к нынешней пандемии.

По словам Гейтса, существует большое количество респираторных вирусов, которые являются очень заразными, и время от времени они вызывают в мире глобальные эпидемии, как это было, например, с испанским гриппом, поэтому в его предсказании не было ничего революционного. Однако пандемии случаются все же не так часто, чтобы убедить людей в необходимости инвестировать в защиту от них.

«Нас убаюкивает чувство ложной безопасности, мы не думаем, что это произойдет в следующие десять лет, поэтому не считаем нужным вкладывать в это деньги», — заявил миллиардер, добавив, что пандемия COVID-19 наглядно продемонстрировала важность подобных инвестиций.

Дерек Мюллер предположил, что человечество усвоило урок с новым коронавирусом, и потому будет более подготовлено к следующем вспышке заразного заболевания. Однако его заинтересовал вопрос о том, с какими новыми угрозами, несущими в себе разрушительные последствия, может столкнуться мир в ближайшем будущем.

«Одна из них — это изменение климата. Каждый год оно будет приводить к гораздо большему числу жертв, чем за всю нынешнюю пандемию», — предупредил Гейтс.

Другой вызов, к которому мир пока не готов, по мнению миллиардера, это биотерроризм.

«Кто-нибудь, кто захочет нанести ущерб, может создать вирус искусственно, что повышает шансы столкнуться с ним, чем при естественной пандемии», — отметил филантроп.

Ранее о реальной угрозе биотерроризма заявил техэксперт и помощник профессора Инженерного колледжа Университета Карнеги-Меллона Вивек Вадхва, сообщает портал Business Insider. В своем эссе, посвященном этой проблеме, Вадхва указывает на высокую вероятность искусственной пандемии из-за появления прорывных и недорогих технологий в сфере генной инженерии.

По словам эксперта, COVID-19 появился не в лаборатории, но следующая пандемия «вполне может стать» последствием выращивания искусственных патогенов. Вадхва добавил, что новый коронавирус должен считаться «генеральной репетицией» перед распространением инфекций, которые будут намеренно создаваться человеком в целях использования их против населения.