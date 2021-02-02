Социальная реклама в интернете: представители НКО об уточнении закона

Механизм отсутствует

Как известно, уже сейчас, согласно части 3 статьи 10 Федерального закона «О рекламе», социальная реклама должна составлять до 5% площадей или времени, отведенного для распространения рекламы.

Формально такая обязанность уже существует и для интернет-компаний.

Но на практике механизм реализации требования закона, в том числе корректного определения пятипроцентной доли для распространения социальной рекламы, в настоящий момент отсутствует.

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Именно в этом контексте в недрах Госдумы возникла потребность в разработке и принятии нового законопроекта, который упростил бы деятельность интернет-компаний, исключив в том числе администрирование, не связанных с извлечением прибыли функций.

«Мы рады, что в фокусе внимания оказалось сфера взаимодействия НКО и интернет площадок, — отметила в ходе разговора с «Газетой.Ru» управляющий директор благотворительного фонда содействия некоммерческим организациям в сфере образования, науки, культуры, медицины и социальных программ «Друзья» Мария Баландина.

Выработка стандартов

Она также выразила надежду, что изменения в законодательстве позволят выработать механизмы предотвращения мошеннических сборов и также будут способствовать выработке неких стандартов коммуникаций благотворительных проектов без токсичных сообщений, которые в долгосрочной перспективе только отпугивают потенциального донора».

Как результат для социально-ориентированных организаций будет создано окно, обеспечивающее профессиональную коммуникацию с рекламораспространителями в интернете, консультирование и адаптацию материалов с учетом особенностей целевой аудитории и интернет-ресурсов.

В России в настоящий момент действует Меморандум о размещении социальной рекламы в интернете, согласно которому присоединившееся к документу крупнейшие российские интернет-компании предоставили АНО «Институт развития интернета» полномочия по размещению социальной рекламы на своих ресурсах.

В сентябре 2020 года ИРИ уже подписал меморандум о социальной рекламе с Mail.ru Group, Rambler Group и «Яндексом».

Процесс передачи оператору рекламного инвентаря и сам механизм размещения рекламы пока обсуждаются, уточнил в интервью «Коммерсанту» гендиректор ИРИ Антон Ключкин.

«Давно назрело»

Предполагается, что площадки будут предоставлять «определенный инструментарий», например, доступ к рекламным кабинетам. «Таким образом, он сможет наравне с другими игроками участвовать в аукционах по покупке рекламы»,— пояснил Ключкин. На счету кабинета, по его словам, будут виртуальные средства, которые рекламодатели заплатят площадкам исходя из договоренностей по квотированию.

Эксперты отрасли сходятся в том, что принятие законопроекта в конечном счете обеспечит выравнивание условий ведения деятельности для компаний, соблюдающих действующее регулирование, и иных компаний, игнорирующих законодательно установленные квоты для размещения социальной рекламы.

«Возможность появления нового закона о выделении 5% времени/площади под социальную рекламу считаю весьма хорошей, — заявила «Газете.Ru» генеральный директор Благотворительного Фонда помощи детям и взрослым «Подарок Ангелу» Анастасия Приказчикова. – Нам хочется верить, что процессы которые давно зрели и сейчас уже на стадии обсуждения в Общественной палате и Госдуме, наконец, дойдут до логического завершения».

По ее мнению, это дало бы значительный толчок в развитии отрасли, а также простимулировало бы организации, стремящиеся к развитию подтягивать свои компетенции и материал до необходимого уровня.

«Выделение квоты позволило бы закрепить тот тренд на поддержку социальных активностей, который уже давно формируется, — убеждена она. — А это в свою очередь, позволит вовлечь в социально значимую деятельность сторонних людей, не имеющих представления о реалиях социальной сферы».