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Бритни Спирс представила поклонникам нового члена семьи

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Бритни Спирс познакомила поклонников с новым домашним питомцем по имени Сойер. В своем Instagram певица поделилась видео с щенком австралийской овчарки и пошутила, что это ее «вторая любовь» после жениха Сэма Асгари.

«Боже… у тебя может быть две любви в жизни, потому что он на втором месте! Представляю нового члена моей семьи… Его зовут Сойер, и он — белая австралийская овчарка с голубыми глазами», — написала Бритни Спирз.

Поп-звезда рассказала, что Сойер пока совсем маленький и почти не лает, а также призналась, что проводит с ним продолжительные беседы на тему приучения к горшку. «Я думаю, что он понимает меня, это видно по его глазам… Он заставляет мое сердце таять… Я ему нужна, и мне это нравится», — призналась она.

В своем посте певица также рассказала, что недавно у нее появилась кошка, похожая на «миниатюрного гепарда», и ведет она себя, по словам Бритни Спирс, как настоящая француженка. «Она очень своеобразная. Смотрит на еду так, будто ей 30 лет. И выжидает пару минут перед тем, как начать есть», — написала она. Певица пообещала представить кошку лично, и выразила надежду, что животные подружатся.

«У меня полный дом маленьких животных, и мне это нравится. Все, кроме приучения к горшку», — призналась звезда.

В середине видео вместо голубоглазого Сойера на экране появляется сама Бритни с танцем в купальнике, который она опубликовала в День святого Валентина, а потом удалила. «Вот я танцую со своим малышом, и он определенно заставляет меня чувствовать любовь. Спокойной ночи и храни вас Бог. Если вы присмотритесь, то увидите Сойера у моих ног», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Бритни Спирс пожаловалась, что под опекой ей не давали пить кофе.

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