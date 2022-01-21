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В Великобритании выпустят новую монету в честь Елизаветы II

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Pool/Reuters

В Великобритании планируют выпустить юбилейную монету в честь 70-летия правления Елизаветы II, сообщает агентство PA.

Достоинство монеты составит 50 пенсов, она будет выпущена тиражом 5 000 070 монет. Предполагается, что они поступят в обращение 7 февраля.

Дизайн монеты разработан фирмой Osborne Ross — на реверсе монеты изображена цифра 70 и королевская монограмма, а также годы — 1952 и 2022.

Ранее стало известно, что королева Великобритании Елизавета II будет производить королевский соус.

Соус под брендом Royal Estate производится в поместье королевы в Сандрингеме и будет продаваться по цене £6,99 за 295-граммовую бутылку. Обещают, что он будет «насыщен уксусом и специями», а также будет содержать финики и яблочный сок.

«Коричневый соус», или, как его называют в Великобритании, brown sauce, — один из самых популярных в стране. Его подают в ресторанах, закусочных и пабах к мясным блюдам, сосискам, жареному картофелю и другой традиционной еде британцев. По вкусу он напоминает вустерский соус, а в составе, помимо фиников и яблочного сока, могут быть тамариндовая паста, патока, томаты и даже изюм.

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