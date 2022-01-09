Виндзорский замок планируют защитить бесполетной зоной в целях безопасности Елизаветы II

Виндзорский замок планируют защитить бесполетной зоной в связи с опасениями за безопасность королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает таблоид The Sun.

Меры предосторожности решили усилить из-за того, что в конце 2021 года прорвавшийся на территорию Виндзора мужчина с арбалетом хотел убить Елизавету II.

«С 27 января самолетам и беспилотным летательным аппаратам будет запрещено пролетать над резиденцией на высоте 2500 футов [около 762 м.]. Приказ также сделает преступлением полеты в пределах 1,4 мили [около 2,3 км.] от стен замка», — уточнили в издании.

Введение подобного запрета будет отвечать общественным интересам, подчеркнули в Управлении гражданской авиации Великобритании.

Планируется, что полицейские, круглосуточно охраняющие замок на земле, будут наделены дополнительными полномочиями. У них появится право, в том числе, пресекать полет незаконных беспилотников.

95-летняя монарх живет почти два года в своих частных апартаментах из-за ограничений в связи с COVID-19.

Ранее Елизавета II разочаровалась поздравлением принца Гарри и Меган Маркл с Рождеством.