Стало известно, какие знаки зодиака в России покупают жилье чаще других

Близнецы занимают первое место в рейтинге покупательской активности на рынке недвижимости. Их доля в общей структуре сделок колеблется в пределах 9–9,1%, и это максимально устойчивый показатель среди всех знаков. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель департамента клиентской поддержки экосистемы недвижимости М2 Юлия Колесникова.

Близнецы удерживают лидирующую позицию три года подряд. Возможно, здесь проявляется классическая черта этого знака — высокая мобильность и умение быстро принимать решения в неоднозначной ситуации. Когда другие размышляют, Близнецы быстро выходят на сделку.

Вторую позицию в рейтинге занимают Раки, которые также стабильно находятся в топе. Этот знак считают осторожным и семейно-ориентированным — возможно, эти качества заставляют их рано задуматься о собственном жилье и делают их решительными в этом вопросе.

В течение трех лет также в топе рейтинга Львы и Тельцы. У Льва это сочетается с природной амбициозностью — они чаще других ставят перед собой большие цели и заботятся о долгосрочной безопасности. Тельцы же действуют медленно, но уверенно: долго выбирают, но, если приняли важное решение — доводят его до конца. Они подтверждают репутацию знака стабильности и составляют долю 8,6–8,7% без особых скачков.

Овны, Водолеи, Рыбы, Девы и Весы — знаки со средними показателями. Их доля за последние три года закрепилась на уровне 8,2–8,4%. Это «нормативный» уровень вовлеченности, который формирует основной объем сделок. Весы в 2025 году опустились до нижнего значения своего диапазона за три года. Это знак, который ассоциируется с постоянным сомнением, поиском баланса и желанием сравнивать варианты — очевидно, может задерживаться на стадии выбора дольше остальных. Девы тоже проявляют типичное для них качество — стремление все просчитать, что иногда снижает скорость выхода на сделку. Рыбы, напротив, действуют эмоционально и волнообразно, но по итогам года их показатели стабильны, без ярких всплесков.

Нижние строчки последние три года занимают Скорпион, Козерог и Стрелец. Стрелец демонстрирует минимальные показатели среди всех: 7,6% в 2023, 7,7% — в 2024, и 7,5% — в 2025. Возможно, это отражает природу Стрельцов — они более склонны к свободе, перемещениям, отсутствию привязки к месту. Козероги, наоборот, сверхрациональны, долго взвешивают варианты и часто откладывают решение до лучших условий. Скорпионы же известны тем, что предпочитают действовать скрытно, держаться в тени, — наверное, поэтому выходят на рынок только тогда, когда уверены в абсолютной выгоде для себя.

«Распределение покупателей жилья по знакам зодиака с 2023 года демонстрирует удивительную стабильность. Несмотря на то, что рынок трансформируется и покупатели реагируют на внешние события, доли знаков зодиака в общей структуре сделок от года к году почти не меняются. Это позволяет говорить о поведенческих склонностях, которые могут играть куда большую роль, чем календарные колебания спроса», — сказала Юлия Колесникова.

По данным М2, 2025 год в целом сохраняет структуру, сложившуюся ранее, при этом подчеркивает черты характера знаков. Близнецы снова занимают первое место, усилив показатель, что говорит об их растущей активности. Раки и Тельцы удерживают стабильность и лидерство. Львы немного теряют долю, но остаются в числе самых динамичных знаков. Весы и Девы опускаются в рейтинге, подтверждая тенденцию к длительному принятию решений. А Стрельцы вновь занимают последнюю строчку, что укрепляет предположение о низкой склонности к долгосрочным обязательствам.

