Россиянам объяснили, что делать, если вам отказали в работе из-за знака зодиака

В последние годы на собеседованиях при приеме на работу все чаще можно услышать нестандартные вопросы, которые, на первый взгляд, не имеют прямого отношения к профессиональным навыкам кандидата. Одним из таких вопросов является: «Какой у вас знак зодиака?» Зачем работодатели задают этот вопрос и насколько это законно, «Газете.Ru» рассказала руководитель практики «финансовые институты», карьерный консультант Cornerstone Оксана Семенова.

«Такой вопрос может показаться странным для интервью, но многие компании действительно делают это по разным причинам. Некоторые HR-специалисты считают, что астрология помогает лучше понять характер человека и составить психологический портрет. Они могут сопоставлять черты характера, приписываемые тому или иному знаку зодиака, с качествами, которые важны для конкретной должности», — объяснила она.

Работодатели также иногда пытаются оценить, как кандидат впишется в уже существующий коллектив и понять совместимость. В некоторых компаниях верят, что знаки зодиака влияют на взаимодействие людей друг с другом, поэтому стараются подбирать сотрудников так, чтобы они гармонично дополняли друг друга.

«Есть организации, где астрология или увлечение знаками зодиака являются частью корпоративной культуры. Например, в коллективе могут шуточно обсуждать гороскопы, и вопрос о знаке зодиака — это способ проверить, насколько кандидат впишется в такую атмосферу», — отметила эксперт.

Но иногда такие вопросы задают просто ради того, чтобы увидеть реакцию кандидата. Если человек спокойно отвечает на неожиданный вопрос, это может говорить о его гибкости и умении адаптироваться к нестандартным ситуациям.

«К сожалению, иногда такие вопросы могут быть связаны с предубеждениями. Например, работодатель может считать, что определенные знаки зодиака «более подходят» для конкретной должности. Это, конечно, не имеет под собой никаких рациональных оснований», — констатировала Семенова.

В большинстве стран, включая Россию, трудовое законодательство запрещает дискриминацию при приеме на работу, при этом законодательство не запрещает задавать подобные вопросы, если они не касаются дискриминации по признакам пола, расы, возраста, религии и других защищенных категорий.

«Вопросы о знаках зодиака сами по себе не являются незаконными, однако, если работодатель будет принимать решение исключительно на основе астрологических прогнозов, это может быть расценено как косвенная дискриминация. Например, отказывать кандидату только потому, что его знак зодиака «не подходит» под требования вакансии, можно считать нарушением прав человека. Кроме этого, хотя информация о знаке зодиака не относится к категории конфиденциальных данных (например, как медицинские данные), она все же является личным делом каждого. Кандидат имеет право отказаться отвечать на этот вопрос без объяснения причин», — добавила эксперт.

Даже если юридически вопрос о знаке зодиака допустим, этическая сторона дела остается спорной. Многие специалисты по подбору персонала считают, что такие вопросы отвлекают от реальных профессиональных качеств кандидата и создают ненужные барьеры между работодателем и потенциальным сотрудником.

«Хотя знак зодиака напрямую не упоминается в законодательстве, такой вопрос может быть расценен как вторжение в личную жизнь и косвенная дискриминация. Если кандидат чувствует, что его оценивают не по профессиональным качествам, а на основе астрологических предпочтений, это может стать поводом для жалобы», — констатировала специалист.

Если вы считаете, что вопрос неуместен, вы имеете полное право отказаться от ответа. Важно сделать это корректно, например, сказав: «Я предпочитаю сосредоточиться на своих профессиональных навыках и опыте». Обратите внимание на корпоративную культуру. Если вопрос о знаке зодиака задается всерьез, это может быть сигналом о том, что в компании существуют нестандартные подходы к оценке сотрудников. Подумайте, готовы ли вы работать в такой атмосфере.

«Вопрос о знаке зодиака на собеседовании — это скорее редкость, чем правило. В большинстве случаев такие запросы не имеют юридической силы и используются лишь как дополнительный инструмент для оценки личности кандидата. Тем не менее важно помнить о своих правах и не позволять работодателям нарушать ваши личные границы. А также такие вопросы могут восприниматься, как проявление любопытства или попытка создать неформальную обстановку, чем серьезный критерий оценки. Однако если такие вопросы становятся частью отбора, это может говорить о непрофессиональном подходе работодателя. Помните, что ваши профессиональные качества и опыт — это главное, что должно интересовать работодателя, а знак зодиака — это просто интересный факт о вас, не более того», — резюмировала она.

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