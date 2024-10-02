Выяснилось, на что россияне разных знаков зодиака тратили деньги в 2024 году

Главными автолюбителями среди россиян в 2024 году оказались Стрельцы, Рыбы и Весы в возрасте от 34 до 41 года, передает проект «Сноб» со ссылкой на результаты исследования, проведенного специалистами «СберСпасибо». С января по октябрь более 8% расходов представителей этих знаков зодиака ушло на топливо.

При этом Козероги, Рыбы, Скорпионы и Водолеи старше 50 лет показали наименьшую активность в затратах на горючее — их доля составляет меньше 1%.

Выяснилось также, что пожилые Весы и Скорпионы больше всех тратили на здоровье. При этом реже всего медучреждения и аптеки посещали Львы, Близнецы и Раки в возрасте от 18 до 25 лет.

Больше всего удовольствия от жизни старались в этом году получать Львы и Девы в возрасте от 18 до 25 лет. Около четверти их трат уходило на поддержание красоты и посещение ресторанов. Представители этих знаков зодиака в диапазоне от 42 до 49 лет активно расходовали деньги на одежду и обувь — по 6% от общей суммы затрат.

Ювелирный бренд Sokolov до этого проанализировал продажи украшений со знаками зодиака и рассказал «Газете.Ru», что изделия со Львом являются самыми популярными во всех регионах России.

На втором месте оказались украшения со знаком Скорпиона, а на третьей строчке — со знаком Овна. В то же время изделия со знаками Девы, Стрельца и Козерога приобретают реже всего.

Ранее стало известно, что Раки, Близнецы и Львы чаще остальных выбирают гибкую занятость.