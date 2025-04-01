Названы самые распространенные знаки зодиака в Госдуме

По данным исследования консалтинговой группы «Полилог», самые распространенные знаки зодиака среди депутатов Госдумы — Лев (11,88%) и Дева (10,54%). Третье место занимают Рыбы — 9,64%. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Львы (рожденные с 23 июля по 22 августа) являются самой большой группой в парламенте — 53 депутата из 446 (четыре места на момент подсчета были вакантны). Среди Львов, например, такие политики, как первый заместитель Председателя Госдумы Иван Мельников, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, а также Дмитрий Гусев — кандидат в мэры Москвы в 2023 году и первый заместитель руководителя фракции СЗРП. Кроме того, в самой фракции «Единая Россия» также больше всего насчитывается именно Львов — 13,71%.

При этом среди системной оппозиции преобладают Девы (с 23 августа по 22 сентября). Они составляют больше четверти депутатов фракции «Новые люди» в Госдуме (26,7%). А в КПРФ, ЛДПР и СЗРП депутаты с этим знаком насчитывают 15,79%, 17,39% и 17,86 соответственно.

Особенно выделяются депутаты, которые избирались по одномандатным округам Северо-Кавказского федерального округа, — треть их также Львы (33,33%). Это самый высокий показатель среди всех федеральных округов.

Примечательно, что и среди женской части депутатского корпуса одним из самых популярных знаков снова стал Лев — 15,58%. Но обладательницы этого знака разделили пальму первенства с женщинами со знаком Козерог (с 22 декабря по 19 января), которых в Госдуме также 15,58%.

Важно отметить, что распределение лидерства среди знаков зодиака депутатов Госдумы текущего созыва практически не изменилось по сравнению с Думой прошлого созыва. И это при том, что восьмой созыв обновился более чем на 50%.

Если сейчас Львов среди депутатов насчитывается 11,88%, то в прошлом созыве этот показатель был 10,7%, они также занимали первую строчку по количеству депутатов. То же касается и Дев — в обоих созывах они удерживают второе место по численности депутатов (10,54% в текущем созыве и 10% в прошлом). Не изменилась и позиция Рыб, в седьмом созыве они закрывали тройку (9,1%), как и в восьмом.

Исследование носит исключительно развлекательный характер и подготовлено к Международному дню смеха.

Ранее россияне ответили, кому живется тяжелее — мужчинам или женщинам.