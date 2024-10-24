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Россиян научили реагировать на вопросы о знаке зодиака на собеседовании

HR-эксперт Бухвалова: знак зодиака на собеседовании спрашивают непрофессионалы

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mojo cp/Shutterstock/FOTODOM

Интерес работодателя к натальной карте или знаку зодиака соискателя свидетельствует о непрофессионализме, заявила карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова.

В последнее время на рынке труда вырос интерес к альтернативным методам оценки кандидатов, отметила она. В числе самых популярных: знаки зодиака, таро, нумерология, физиогномика и графология. Одной из причин такого отбора может быть дополнительный пиар, подчеркнула Бухвалова.

«Некоторые компании стремятся вызвать ажиотаж, чтобы выделиться среди конкурентов или привлечь внимание к необычной самопрезентации. Таким образом они хотят спровоцировать комментарии в широких кругах», — добавила Бухвалова.

Еще один инструмент привлечения внимания к компании — необычные вакансии. Так, в Москве сейчас есть открытые вакансии волшебника-таролога и сомелье сакэ.

Ранее стало известно, какие отзывы пишут россияне о бывшем месте работы.

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