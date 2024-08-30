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Раки, Близнецы и Львы чаще остальных выбирают гибкую занятость

Подработки чаще всего выбирают Раки, Львы и Близнецы

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Shutterstock/djrandco

Все знаки зодиака практически в равной степени выбирают подработки, однако чаще остальных склонны к гибкой занятости Раки, Львы и Близнецы. Реже других — Скорпионы, Козероги и Стрельцы. Это показало исследование Ventra Go!, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В возрастной группе от 18 до 25 лет самым трудолюбивым знаком зодиака стали Водолеи — 15% исполнителей, а среди старшего поколения (55+) — Тельцы (17%).

Знаком с наиболее высоким доходом от подработок оказались Девы — они получают в месяц на 9% больше, чем остальные знаки. Они же чаще всего встречаются среди работников торгового зала.

Овны — самый активный знак зодиака. Они предпочитают подработки, связанные с физической активностью, и чаще остальных подрабатывают курьерами и разнорабочими.

Стрельцы оказались наиболее внимательными к деталям, четверть из них подрабатывают сборщиками заказов.

Самыми общительными стали Весы, 36% временных исполнителей этого знака подрабатывают в сферах, связанных с коммуникацией — операторами колл-центров и продавцами-консультантами.

Козероги оказались самыми преданными работниками — они возвращаются подрабатывать в одну и ту же точку на 20% чаще остальных.

Львы, Рыбы и Девы стали самыми «стильными» знаками зодиака: именно они чаще выбирают задания Fashion-ритейла. Скорпионам и Водолеям чаще предпочитают подрабатывать в продуктовых магазинах, сетях фастфуда, кафе и ресторанах.

Ранее выяснилось, что россиян бесит обращение «коллегушки» на работе.

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