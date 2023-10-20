Стало известно, какие знаки зодиака чаще других становятся топ-менеджерами

В последних исследованиях рекрутинговых компаний говорится, что HR-специалисты при приеме сотрудника на работу учитывают его знак зодиака. Близнецы среди остальных знаков зодиака чаще всего занимают руководящую должность (114 350 человек). Это показало исследование TenChat, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru»

Топ-менеджерами считались люди, которые указали в своем профиле должности «Генеральный директор», «Владелец», «Руководитель», «Директор», «Учредитель», «Собственник» и «CEO».

На втором месте по этому показателю расположись Львы (110 320), а тройку лидеров замкнули Овны (108 644). Реже всего топ-менеджерами становятся Скорпионы и Стрельцы (90 930 и 80 220 соответственно).

Однако среди руководитель компаний среднего и крупного бизнеса (с выручкой более 800 млн рублей в год) оказалось, что больше всего Водолеев (16%), Стрельцов (15%) и Тельцов (13%). А малого бизнеса (с выручкой от 120 до 800 млн рублей в год) больше всего Стрельцов (15%), Козерогов (14%) и Близнецов (14%).

Что касается характерных профессий, то TenChat выделила 12 самых популярных профессий, которые указывали пользователи соцсети, и определила топ-3 чаще встречающихся знака зодиака среди них. Выяснилось, что, например, психологами чаще других становятся Раки, Стрельцы и Овны, а дизайнерами — Овны, Близнецы и Рыбы.

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