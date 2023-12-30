Здоровый Новый год: шесть блюд, от которых стоит отказаться в праздники Диетолог Ефимова призвала ограничить употребление майонеза в праздники

Новогодние праздники в России ассоциируются с застольями, богатыми на калории традиционными салатами, закусками и горячим. Однако большинство из этих блюд едва ли можно назвать полезными. Почему не стоит налегать на оливье и селедку под шубой и какое из традиционных новогодних кушаний самое вредное — в материале «Газеты.Ru».

Главный минус классических новогодних блюд — их высокая калорийность. Например, в 100 г майонеза, без которого, как правило, не обходится ни один из традиционных новогодних салатов, содержится примерно 700 ккал. Чтобы понять, насколько это много, достаточно посмотреть на рекомендации по калорийности (от той же ВОЗ), согласно которым женщинам стоит съедать в день приблизительно 1800 ккал, а мужчинам — в районе 2400 ккал. Что же делать? Высчитывать калории, сидя за новогодним столом, — удовольствие сомнительное, поэтому диетологи советуют наслаждаться трапезой, но при этом сократить размер порций и чередовать «вредные» блюда с более здоровой и легкой пищей.

Как объяснила врач-диетолог сети клиник «Атлас» Анастасия Ефимова, последствия от праздничного стола напрямую зависят от частоты и количества приема определенных продуктов.

«Частое присутствие в рационе слишком жирной, соленой, копченой и жареной пищи может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья. Повышенное артериальное давление, изжога, одышка и даже впервые выявленная желчекаменная болезнь — нередкие симптомы после обильного новогоднего застолья. Поэтому важно найти здоровый баланс в праздничном меню», — рассказала врач.

Но весь ли традиционный новогодний стол так вреден? Диетолог прокомментировала «Газете.Ru» состав самых популярных блюд и рассказала, на какие из них не стоит налегать.

1. Сырный салат

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Первое место в рейтинге самых вредных новогодних блюд диетолог отдала салату из сыра, чеснока и майонеза. По ее словам, сам по себе сыр не вреден и даже содержит полезные питательные вещества — кальций, витамин В12 и белок, однако этот продукт на 75% состоит из жиров и поэтому достаточно калорийный (100 г обычного 50%-го сыра содержит примерно 365 ккал и целых 16 г насыщенных жиров).

«У людей с повышенной чувствительностью или непереносимостью лактозы чрезмерное употребление сыра может вызвать вздутие или боль в животе», — предупредила врач.

Помимо сыра, в этот салат добавляют много чеснока, который сам по себе повышает аппетит и может провоцировать переедание. Чеснок не рекомендуется есть при гипертонии, а также многих заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

«Заправляется этот салат майонезом, как и многие другие новогодние салаты. Сам по себе майонез не вреден, но в нем довольно много калорий, и в салатах количество майонеза сложно отследить. Поэтому в некоторых блюдах можно заменить майонез альтернативами», — посоветовала Ефимова.

2. Мясные нарезки

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На второе место по вредности диетолог поставила мясные нарезки. В первую очередь — из-за связи между употреблением обработанного мяса и сердечными заболеваниями, некоторыми формами рака и сахарным диабетом.

«До сих пор неизвестно, сколько мясных деликатесов безопасно для здоровья и имеет ли значение тип обработки мяса: варение, копчение, засолка, вяление», — уточнила она.

Тем не менее колбасные изделия всегда содержат нитраты, много насыщенных жиров и натрия, что при избыточном потреблении может увеличить риск высокого кровяного давления и сердечно-сосудистых заболеваний.

«Чем больше есть переработанного мяса, тем выше риск заболеваний. Однако употребление небольшого количества мясных полуфабрикатов время от времени (например, один раз в месяц) вряд ли нанесет существенный вред здоровью», — добавила она.

3. Селедка под шубой

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Замыкает первую тройку «вредных» — селедка под шубой. В селедке под шубой есть полезные витамины и другие микроэлементы, но этот салат достаточно калорийный и «тяжелый» для переваривания.

«Кроме того, из-за майонеза с соленой рыбой получается большое содержание натрия, что может повлиять на артериальное давление, а утром проснуться с отеками», — предупредила врач.

4. Оливье

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Главному новогоднему салату досталось четвертое место. Классический оливье получается не только калорийным и тяжелым для пищеварения, но и «богатым» натрием и консервантами, которых на праздничном столе и так в избытке.

«И снова майонез, 80% от всех калорий в котором составляют жиры. Более того, в 100 г майонеза содержится примерно 700 ккал, поступающих только из жира. Сложно представить другой такой калорийный соус», — посетовала диетолог.

Ефимова добавила, что в оливье также достаточно быстро размножаются микроорганизмы, поэтому лучше готовить небольшую порцию салата на один раз, чтобы минимизировать риск отравления.

5. Жирные мясные блюда

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На новогоднем столе часто присутствуют не менее жирные горячие блюда, чем всеми любимые майонезные салаты: пятое место диетолог разделила между приготовленными в духовке мясом и птицей.

«Самое высокое содержание жира — в свинине и коже птиц. Конечно, золотистая корочка и аромат жареного жирного мяса очень аппетитны. Но имейте в виду, что даже небольшой кусок такого мяса превысит диетические рекомендации по употреблению насыщенных жиров», — заявила врач.

Ефимова добавила, что помимо неблагоприятного воздействия на пищеварительный тракт и работу сердца, после употребления жирного мяса можно почувствовать слабость и сонливость, так как для переваривания такой «тяжелой» пищи необходимо много энергии.

6. Холодец

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Существует распространенное мнение, что костный бульон полезен для здоровья и холодец — это отличный источник коллагена. Это отчасти миф: «Популярные утверждения о пользе холодца преувеличены. На сегодняшний день нет научных подтверждений того, что холодец может облегчить боль в суставах, сделать кожу более упругой, улучшить пищеварение или укрепить кости».

Готовить холодец Ефимова посоветовала из постной говядины и курицы — и в любом случае не налегать на него в сочетании с другими новогодними калорийными блюдами.