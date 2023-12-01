Удобная мода: как выбрать теплые зимние кроссовки

Уже несколько лет подряд кроссовки вытесняют из гардероба остальные виды обуви. Теперь очередь дошла и до зимних ботинок. Многие предпочитают ходить в кроссовках весь сезон, потому что это удобно, практично, модно, а с недавних пор еще и тепло. Как правильно выбрать зимние кроссовки — в материале «Газеты.Ru».

Тепло

Стилист-имиджмейкер Анна Кустова считает, что в первую очередь при выборе зимних кроссовок стоит обратить внимание на материал верха. Здесь, по ее мнению, два фаворита — натуральная кожа и мембрана.

«Есть варианты с шерстью или нерпой, это красиво, дорого, но не так функционально, как синтетические мембранные материалы. Но, выбирая мембрану, лучше сразу купить к кроссовкам специальные термоноски, которые будут лучше поддерживать тепло и не давать ноге потеть», — советует она.

close 100% 1. Утепленные кроссовки Northland, 5600 руб.

2. Зимние кроссовки Calvin Klein Jeans, 9250 руб.

3. Зимние кроссовки Ash, 31690 руб.

4. Зимние кроссовки Maison David, 14390 руб.

5. Утепленные кроссовки Versace Jeans Couture, 27290 руб. Пресс-службы Спортмастер, Demix, Рандеву, Respect Shoes, Hide & Jack

Стилист и историк моды Яна Демченко подчеркивает, что самый главный критерий при выборе действительно теплой обуви на зиму — толщина подошвы: «Никакой материал не изолирует ногу от холода лучше, чем по-настоящему толстая подошва».

Подошву надо выбирать не только толстую, но и надежную, чтобы она не скользила и хорошо держала сцепление со льдом.

«Важно, чтобы был ярко выраженный протектор, который будет «цепляться» за лед и не даст поскользнуться», — объясняет директор по связям с общественностью компании Rendez-Vous Марина Бицадзе.

close 100% 1. Зимние кроссовки Geox, 19790 руб.

2. Кеды утепленные женские Demix Ultra Mid, 6299 руб.

3. Утепленные кроссовки Tendance, 15690 руб.

4. Кроссовки утепленные женские 361°, 9299 руб.

5. Высокие кроссовки Maison David, 14560 руб. Пресс-службы Спортмастер, Demix, Рандеву, Respect Shoes, Hide & Jack

Дополнительное тепло даст съемная стелька: если ноги промокли, ее можно извлечь и просушить. Еще один вариант утепления — замена стандартной стельки на шерстяную или даже меховую.

«И обязательно смотрите язычок кроссовок: если он не сильно прилегает к самому кроссовку, ногам будет холодно», — предупреждает Кустова.

Модно

Выбирая цвет и модель кроссовок, ориентируйтесь на то, с чем и куда вы будете их носить. Например, если планируете надевать кроссовки с лыжным костюмом или спортивным комбинезоном, стоит присмотреться к массивным моделям.

«При поиске же кроссовок для городской зимы обратитесь к более классическим моделям, которые будут сочетаться с классической одеждой. Мы давно носим кроссовки с классикой, и зима не исключение», — говорит Кустова.

По словам Бицадзе, в этом сезоне мировые дома моды и бренды масс-маркета уходят от нашумевших ugly shoes на ультрамассивной подошве и возвращаются к более спокойным моделям естественных цветов и «классических», не вызывающих фасонов.

«Возвращается мода на «винтажные» кроссовки, а также кроссовки с «прозрачными» элементами. Также стоит присмотреться к моделям с анималистичным принтом, самыми актуальными из которых этой зимой будут «леопард» и «зебра», — отмечает она.

close 100% 1. Утепленные кроссовки из кожи Respect, 7839 руб.

2. Кроссовки утепленные женские Demix Nova Mid, 7999 руб.

3. Кеды утепленные женские FILA Powder песочного цвета, 9499 руб.

4. Утепленные кроссовки Tamaris, 13300 руб.

5. Зимние кроссовки Lui Jo, 21190 руб. Пресс-службы Спортмастер, Demix, Рандеву, Respect Shoes, Hide & Jack

Стилист и модный редактор Яна Полянинова тоже советует обратить внимание на модели в винтажном стиле: в частности, на уже ставшие классикой Adidas Samba и New Balance.

«Но это, конечно, варианты для европейской зимы и тех, кто передвигается на автомобиле», — предупреждает она.

Впрочем, есть бренды, которые продумали и этот момент: в ассортименте многих марок сегодня можно найти классические узнаваемые модели, дополненные мехом или синтетическими утеплителями.

close 100% 1. Утепленные кроссовки Tendance, 12920 руб.

2. Утепленные кроссовки из кожи Respect, 7999 руб.

3. Утепленные кроссовки из велюра и текстиля Respect, 7999 руб.

4. Кеды утепленные женские adidas Hoops 2.0 Mid, 10999 руб.

5. Кеды утепленные Converse Ctas Lugged 2.0 CC Hi, 17999 руб. Пресс-службы Спортмастер, Demix, Рандеву, Respect Shoes, Hide & Jack

Еще один тренд наступающей зимы — кроссовки с эффектом металлик, которые станут отличной альтернативой привычным белым.

«Такие кроссовки привлекут к себе внимание, но их нужно обязательно поддержать другими деталями образа: головным убором, сумкой, рюкзаком или аналогичными деталями на пуховике», — считает Кустова.

Яркие кроссовки — не только самый простой способ добавить красок в скучные зимние образы, но и возможность снова полюбить надоевший за предыдущие сезоны пуховик.

«Если хочется добавить к монохромному наряду немного цвета, стоит присмотреться к кроссовкам сочного оранжевого оттенка. Такие можно сочетать и с черным тотал-луком, и с актуальным хаки, и с привычным денимом», — предлагает Полянинова.

Яна Демченко также голосует за цвет: по мнению стилиста, чем больше оттенков, тем лучше. «Актуальнее всего смотрятся сложносочиненные композиции с разноцветным верхом, вставками и рисунками на подошве, как у Loewe и Prada. Подобные модели дадут вам большой простор для составления комплектов, так как остальные предметы в образе могут совпадать с любым из многочисленных оттенков выбранной модели», — уточняет она.

С чем носить

За последние несколько лет кроссовки не только завоевали мировые подиумы, но и получили право носиться с чем угодно — от кэжуала до классики. В том числе и зимой. Стилизовать кроссовки можно и с пуховиками, и с шубами, и с пальто — главное, чтобы все детали образа гармонично сочетались и вписывались в общую концепцию.

close 100% 1. Кроссовки Reebok Classic Leather Mid, 16999 руб.

2. Кроссовки утепленные женские Cinzia 4 Demix, 7999 руб.

3. Кеды Hide & Jack, 40900 руб.

4. Утепленные кроссовки No Name, 17180 руб.

5. Кеды утепленные женские FILA Powder, 9499 руб. Пресс-службы Спортмастер, Demix, Рандеву, Respect Shoes, Hide & Jack

По мнению Демченко, в сочетании кроссовок с верхней одеждой есть закономерность: чем длиннее последняя, тем лучше она смотрится со спортивной обувью. Стилист также предупреждает: если вы видите модель, которая явно подойдет только под что-то одно, от такой покупки лучше отказаться. «Стремитесь к многофункциональности и ищите обувь, в которой есть и лоск, и расслабленность. При этом лишний декор и устаревшие решения будут явным признаком того, что в эту вещь явно не стоит инвестировать», — призывает она.

Полянинова, в свою очередь, считает, что массивные кроссовки будут хорошо сочетаться с верхней одеждой в стиле оверсайз, а минималистичные — с пальто-пиджаком или классическим пальто на запах.

Как ухаживать

Чтобы кроссовки прослужили хотя бы пару сезонов, важно заранее позаботиться о специальных средствах по уходу за обувью. Вне зависимости от того, из какого материала выполнена модель, стоит сразу же обработать ее водоотталкивающим спреем: с ним обувь будет менее уязвимой к снегу, грязи, соли и реагентам.

Если на обуви все же появился белесый налет от соли, помогут специальные очистители, которые «вытянут» соль на поверхность, после чего ее легко будет удалить салфеткой или мягкой щеткой. Если кроссовки промокли, не стоит ставить их сушиться на батарею — это может деформировать обувь. Эксперты рекомендуют расшнуровывать кроссовки и оставлять на ночь при комнатной температуре, предварительно расправив специальными деревянными или картонными колодками.

close 100% 1. Водоотталкивающее средство для кожи Rieker, 590 руб.

2. Шампунь для деликатного ухода Respect Shoe Care, 599 руб.

3. Водоотталкивающая пропитка Collonil, 2299 руб.

4. Бесцветный бальзам-очиститель для обуви Tarrago, 759 руб.

5. Водоотталкивающее средство Waterproofer Respect, 799 руб. Пресс-службы Спортмастер, Demix, Рандеву, Respect Shoes, Hide & Jack

«Мыть обувь нужно специальным шампунем, а модели из кожи обязательно нужно жировать и мягко просушивать. По возможности не носите любимую пару из натуральной кожи каждый день, дайте ей время отдохнуть, так она дольше сохранит свой первоначальный вид», — советует Бицадзе.