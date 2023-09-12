«Мир стал иначе воспринимать юмор». Интервью с Тимуром Родригезом

17 сентября на ТНТ выйдет юмористическое шоу «Лига городов», в котором команды из разных уголков России и ближнего зарубежья будут соревноваться за приз в 10 млн рублей. К победе коллективы поведут наставники — Сергей Светлаков, Марина Кравец, Алексей Щербаков и Артем Калайджян, а ведущим станет Тимур Родригез. В интервью «Газете.Ru» Тимур рассказал о новом проекте, изменениях в юморе и путешествиях.

— Можно ли считать шоу «Лига городов» ремейком КВН?

— Ни в коем случае! Несмотря на большое количество узнаваемых благодаря КВН лиц и основную юмористическую составляющую, все-таки это шоу — состязание иного плана, хоть и побеждает самый смешной.

— В чем принципиальное отличие шоу от других проектов в этом жанре?

— Нет членов жюри, которые выставляют оценки. Есть наставники, которые формируют свои команды и делятся бесценным опытом, своим уникальным видением, работая с выбранными на первом этапе командами. Помимо надежды запомниться и прославиться, на кону крупная сумма — 10 млн рублей! Ну и в целом атмосфера и юношеский задор КВН, помноженный на смелость и масштабы ТНТ, — это то, что должно сыграть свою ключевую роль.

— Вы начинали свою карьеру в КВН, как и многие другие артисты. Как считаете, почему именно «Клуб веселых и находчивых» в 1990-2000-е стал для юмористов карьерным лифтом? И почему он не так актуален сейчас?

— По сути дела, КВН достаточно долго оставался единственной по-настоящему профессиональной платформой для молодых людей, желающих заявить о себе масштабно. Не было ни «Фабрик звезд», ни тем более Comedy Club, «Смеха без правил», Stand Up. Таланты того времени не представляли себе более заманчивой перспективы развития, если только речь не шла о театре или кино. Но попасть туда тоже было лотереей. Сейчас же обилие возможностей для продвижения лишает современную молодежь того рвения, которое было присуще предыдущим поколениям. Я уже не говорю о том, что в последние годы, к великому сожалению, тенденция такова, что совершенно не нужно быть талантливым, чтобы стать популярным. Достаточно попасть в тренды. Соцсети — тому ярчайшее подтверждение.

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— Какие советы вы бы дали начинающим юмористам?

— Не пытаться подражать. Найти свой собственный голос. Ведь именно твое уникальное видение мира и должно рождать тот юмор, который расскажет о тебе — и как об артисте, и как о личности.

— В одном из недавних интервью Павел Воля сказал: «Мы живем в эпоху начала конца юмора». А вскоре Михаил Галустян заявил, что юмор становится «беззубым». Вы согласны с этим? На ваш взгляд, есть ли у юмора в России будущее? И если да, то какое оно?

— Отчасти согласиться точно придется. Но это касается не только России. Мир в целом стал иначе воспринимать шутки. Многие не наделены бесценным чувством самоиронии. Я уже говорил, что обижаться стало трендом, а извиняться — обязанностью. В таких условиях здоровый, острый юмор действительно умирает. Сатира вообще не может существовать в подобной обстановке. Но есть надежда, что самые рабочие схемы «чем сложнее, тем смешнее» и «чем больше запрещают, тем больше хочется», как всегда, дадут свои плоды.

— Какой юмористический формат сегодня наиболее актуален? Стендапы, прожарки или что-то другое? Какой из них нравится вам самому?

— Насчет актуальности — это к тем, кто по-прежнему профессионально занимается юмором. Я от этого отошел несколько лет назад. Если говорить о моих зрительских предпочтениях, то я до сих пор являюсь фанатом стендапа. Мне всегда нравился дерзкий, самобытный юмор. Но не супержесткий и местами даже злой. Поэтому «Прожарки» и тому подобное не всегда кажутся мне достойными внимания.

— Кого вы считаете лучшим комиком страны прямо сейчас?

— Курс доллара и евро сейчас самые смешные, на мой взгляд!

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— В числе других проектов, в которые вы вовлечены прямо сейчас, — трэвел-шоу «Руссо Экспрессо» с Региной Тодоренко. Какие города вас приятно впечатлили, а какие огорчили?

— Впечатляют меня всегда люди! Особенно те, кто искренне любит и развивает свой город, регион. Вкладывает силы, любовь, а иногда и последние деньги, искренне желая сделать свою малую родину лучше. Разочарования, как правило, касаются уровня сервиса и нежелания местных властей обращать внимание на реально существующие проблемы. У нас, например, гораздо больше памятников архитектуры, чем вы можете представить. Просто не всем хочется тратить на них время и средства.

— Осенью в эфир выходит другое трэвел-шоу с вашим участием под названием «Попутчик», где вашим компаньоном по путешествию мог стать кто угодно. Каково было ездить по свету с незнакомыми людьми?

— Это замечательно! Прежде всего потому, что видеть перманентную, неподдельную радость обычного человека, его восторг и счастье от происходящего — просто бесценно. Ну и путешествовать по миру сейчас для многих непозволительная роскошь, и я очень рад, что могу увезти своих попутчиков туда, где они мечтали оказаться, а некоторых из них — вообще впервые за границу.

— К слову, в какой компании вы предпочитаете путешествовать в реальной жизни? С женой и сыновьями, с друзьями или, может, в одиночку?

— Путешествия с семьей всегда незабываемы. Но и поездки в одиночку невероятно полезны для ментального здоровья. Обычно люди, пытаясь отдохнуть друг от друга, уходят в другую комнату, если она есть, или в худшем случае в уборную. Поэтому можно сказать, что я очень счастливый человек, ведь — помимо путешествий с семьей и с Региной по работе — мне пусть и редко, но удается остаться с самим собой наедине в какой-то волшебной точке мира, наполниться вдохновением и зарядиться необходимым количеством энергии для будущих свершений.

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— Наверняка у вас, ведущего трэвел-шоу со стажем, скопилось с десяток интересных историй из путешествий. Поделитесь, пожалуйста, одной из них.

— Историй действительно масса. Чего я только не ел, не пил, на чем только не передвигался, где только не ночевал. Пожалуй, одной из главных историй является поездка в рамках «Руссо Экспрессо» по Транссибирской магистрали. Мы проехали от Москвы до Владивостока, выходя в каждом городе для того, чтобы снять новый выпуск. Ну и плюс ко всему, не будучи экстремалом по природе, я все равно за эти годы встал на всевозможные доски — серф, вейкборд, гидрофойл и флайборд. А еще летал на мотопараплане на высоте 600 м над землей и делал мертвую петлю на дрэгонфлае.

— В июне вы выпустили трек и клип «Никому никогда», подписав в соцсетях, что всегда хотели звучать именно так. Что вы тогда имели в виду?

— Я имел в виду, что наконец-то перестал гнаться за ротациями на радио и эфирами на ТВ — и прислушался к тому, что звучит у меня в сердце. Всегда мечтал работать в таком жанре, но боялся, что это не будет популярно. Все, о чем надо думать при создании музыки, — это музыка. Хочу быть максимально честным со своим зрителем и с самим собой. И как говорят те, кто слышал и эту песню, и остальной материал, который выпущу в ближайшее время, это то, что на 100% ассоциируется со мной и настроением, которое я всегда транслировал.

— Чем занимаются ваши сыновья, помимо учебы? Кем хотят стать? Хотели бы вы для них карьеру в шоу-бизнесе?

— Старший, Мигель, много читает и уже начал писать сам, у него прекрасный слог. Он прекрасно играет в футбол, волейбол и баскетбол. Даниэль прекрасно рисует, занимается конным спортом, а недавно решил освоить скрипку. Оба брата несколько лет назад начали заниматься озвучкой мультфильмов, сериалов и фильмов для Netflix, Apple TV и так далее. Мигель уже несколько лет — официальный голос Дяди Федора в новом «Простоквашино». А еще — программа «Рисуем сказки», в которой состоялся его дебют на ТВ, пару лет назад получила ТЭФИ. Но при всем при этом нет задачи сделать из них артистов. Мне нравится, они уже так много всего попробовали и достигли внушительных результатов. Чем они захотят заниматься дальше — только их выбор, который я в любом случае поддержу.