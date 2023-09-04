Звезда «Игры престолов» Софи Тернер и певец Джо Джонас разводятся. Вспоминаем историю их отношений

В зарубежных СМИ появилась информация о расставании участника группы Jonas Brothers Джо Джонаса и звезды «Игры престолов» Софи Тернер после четырех лет брака и рождения двоих детей. «Газета.Ru» рассказывает, что на данный момент известно о возможном разводе пары, а также восстанавливает хронологию их отношений.

Развод

Певец Джо Джонас и актриса Софи Тернер, кажется, разводятся. По данным TMZ, Джонас уже связался минимум с двумя адвокатами по бракоразводным процессам из Лос-Анджелеса и в ближайшее время планирует подать заявление на расторжение брака.

«Источники сообщают, что серьезные проблемы начались у пары еще полгода назад. Последние три месяца Джо почти все время в одиночку заботится о маленьких детях пары, даже во время гастролей», — уточняется в материале.

Кроме того, недавно Джонас был замечен без обручального кольца. В конце 2022-го супруги также продали особняк в респектабельном районе Майами за $17 млн спустя год после покупки.

Сами звезды пока никак не комментировали сообщения о разводе.

Начало романа

close 100% Софи Тернер и Джо Джонас во время теннисного матча в Нью-Йорке, 2018 год Jean Catuffe/GC Images

Звезды познакомились с социальных сетях в 2016 году.

«У нас было много общих друзей, которые долгое время пытались нас познакомить. Мы были подписаны друг на друга в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), и в один прекрасный день он ни с того ни с сего написал мне», — рассказывала Тернер в интервью Harper's Bazaar UK.

По словам актрисы, она боялась идти на первое свидание с Джонасом.

«Мне казалось, что он придурок. Я взяла всех своих друзей-парней на встречу с ним, потому что в глубине души переживала, что он может оказаться не тем, за кого себя выдает. Я хотела, чтобы мои друзья-парни были рядом. Со мной были регбисты, я была в безопасности», — делилась она в беседе с Elle US.

Актриса также отмечала, что встреча прошла в «грязном баре» Нью-Джерси:

«Он пришел без охраны, но с другом, и они напились так же сильно, как и мы все. Помню, что мы провели всего пару минут на танцполе, после чего нашли укромный уголок и просто разговаривали. Разговаривали час, другой, третий. Мне совсем не было скучно. И вскоре мы стали неразлучны».

В январе 2017-го Тернер подтвердила роман с Джонасом, опубликовав в социальных сетях фотографию с совместного отдыха в Майами. С тех пор пара стала часто появляться вместе на публике.

Два условия

Будучи гостем «Очень позднего шоу с Джеймсом Корденом», Джонас признавался, что в начале отношений Тернер выдвинула ему ультиматум:

«Софи сказала: «Послушай, если ты хочешь со мной встречаться, тебе придется посмотреть всего «Гарри Поттера». Потому что каждое Рождество, если вы не знали, они там у себя в Великобритании все до одного смотрят «Гарри Поттера». Я посмотрел и влюбился».

Сам он также поставил девушке условие:

«Я сказал: «Тогда ты должна посмотреть всего «Властелина колец». Так что все это время (речь про пандемию — прим. «Газеты.Ru») мы запоем смотрели все фильмы и собирали посвященные им конструкторы Lego, что было очень весело».

Свадьба

close 100% Свадьба Джо Джонаса и Софи Тернер, 2019 год corbingurkin/sophiet/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

15 октября 2017 года звезды объявили о помолвке. «Она сказала: «Да», — написал Джо под фотографией руки Софи с кольцом на безымянном пальце левой руки. Музыкант преподнес своей возлюбленной украшение с двойной шинкой, усыпанной небольшими бриллиантами, и центральным камнем грушевидной огранки.

При этом Джонас и Тернер сыграли не одну, а сразу две свадьбы. 1 мая 2019 года они поженились в кругу близких друзей в Лас-Вегасе сразу после церемонии вручения наград премии Billboard Music Awards. Вторая церемония прошла 29 июня в старинном замке XVIII века во французском Провансе. Среди гостей были замечены Ник Джонас и Приянка Чопра, Даниэль Джонас, а также модель Эшли Грэм. Подружкой невесты стала актриса Мэйси Уильямс, сыгравшая Арью Старк в сериале «Игра престолов».

Дети

В июле 2020 года у Софи Тернер и Джо Джонаса родилась дочь Уилла. Спустя два года звезды стали родителями во второй раз — на свет появилась их вторая дочь, имя которой они до сих пор держат в тайне.

close 100% Джо Джонас и Софи Тернер с дочерью Уиллой, март 2022 года Global Look Press

Прежде чем завести детей, супруги приютили двух щенков породы аляскинский кли-кай. Одному из них пара дала кличку Порки Баския, второму — Уолдо Пикассо. В честь последнего питомца они также сделали одинаковые татуировки.

У звезд есть и еще одна парная татуировка. Запястье Джонаса украшает надпись «to infinity» («до бесконечности»), а на запястье Тернер набито продолжение — «& beyond» («и дальше»). Также Джо посвятил Софи тату на шее в виде замочной скважины, в которую она заглядывает.

Кто такие Софи Тернер и Джо Джонас

Софи Тернер — 27-летняя британская актриса, наиболее известная по роли Сансы Старк в культовом сериале «Игра престолов». На ее счету также участие в таких проектах, как «Особо опасна», «Лестница» и «Люди Икс», где она сыграла супергероиню Джин Грей.

Что касается американца Джо Джонаса, недавно отметившего 34-летие, то он является участником музыкальных групп Jonas Brothers и DNCE. До Тернер он встречался с Тейлор Свифт, Деми Ловато и Джиджи Хадид.