Он диктовал моду Москве: не стало Вячеслава Зайцева

Легендарный модельер Вячеслав Зайцев скончался на 86 году жизни. О причинах смерти его представители пока не говорят, но известно, что в последние годы дизайнер тяжело болел. Смерть Зайцев стала утратой для всех, кто занимается модой в России. «Газета.Ru» — о творческому пути Славы Зайцева.

На 86 году жизни скончался модельер Вячеслав Зайцев. Как коротко сообщил Telegram-канал Mash, днем 30 апреля его доставили в больницу города Щелково из его дома-студии в подмосковной деревне Каблуково с внутренним кровотечением, и позже около 18.00 он скончался в реанимационном отделении.

О кончине модельера сообщил «Газете.Ru» представитель дизайнера Николай Головин. «Подтверждаю. Сегодня. Я не хочу, говоря о кончине Вячеслава Михайловича Зайцева, говорить о каких-то диагнозах. Факт, к сожалению, что он от нас ушел. Какая разница — от чего», — сказал он.

Модельер появлялся на публике вплоть до последнего времени: хотя общественности было известно, что с 2016 года Вячеслав Зайцев страдает от болезни Паркинсона, его видели на публичных мероприятиях — в шляпе, в солнцезащитных очках, с неизменной улыбкой, в кресле на колесах, он представил, например, показ своего дома моды Slava Zaitsev, открывавший первую Московскую неделю моды в сентябре 2022 года в парке «Зарядье».

В этом году издание Super опубликовало видео с празднования дня рождения кутюрье, которому 2 марта 2023-го исполнилось 85 лет. В ресторане «Яръ» дизайнер сидел за главным столом в небольшой компании перед несколькими столами, за которыми сидели гости, среди которых был замечен Бедрос Киркоров.

Пост генерального директора своего дома моды Вячеслав Зайцев покинул лишь а декабре 2019 года, передав дело своему сыну Егору.

Для советской и российской моды Зайцев был настоящей легендой — и не только из-за одежды, которую он создавал, но и личного обаяния и полных юмора комментариев на показах и в программе «Модный приговор», которую он вел с 2007 по 2009 год. Однако главным модельером — сначала СССР, а потом и России — он стал, разумеется не сразу. Надо было сначала пройти путь от 14-летнего учащегося Ивановского химико-технологического техникума, куда юный уроженец Ивановской области Слава Зайцев поступил на специальность художника текстильного рисунка.

После техникума Зайцев поступил в Текстильный институт в Москве, откуда в 1962 году его направили на экспериментально-техническую швейную фабрику Мособлсовнархоза в Подмосковье. Там увидела свет его первая коллекция — практичная и женственная одежда для фабричных работниц, которую не одобрил методический отдел.

close Вячеслав Зайцев, 1985 год Вячеслав Михайлович Зайцев и манекенщица Регина Збарская, 1963 год Вячеслав Зайцев, 1971 год Вячеслав Зайцев в мастерской Общесоюзного Дома моделей одежды, 1974 год Вячеслав Зайцев с эскизами в руках, 1964 год Полную галерею можно посмореть

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Удивительно, но раскритикованную коллекцию и историю ее автора опубликовали во французском журнале Paris Match — статья называлась «Он диктует моду Москве». Через три года — в 1965-м Славу Зайцева разыскали в советской столице тогдашний модельер Dior Марк Боан и дизайнер Пьер Карден. С ними в составе французской делегации был и модельер Ги Ларош.

В то время Вячеслава Зайцева уже успели оценить в СССР — он работал на должности художественного руководителя экспериментально-технического цеха Общесоюзного Дома Моделей одежды на Кузнецком мосту. Здесь он проработает тринадцать лет, выпустив несколько удачных коллекций. Среди них —«Русская серия» из ситцев в русских народных мотивах, которая была представлена в США, Канаде, Японии, Европе. Модельер приобрел авторитет за рубежом: на Западе его считали законодателем советской моды и прозвали «Красным Диором».

К концу 70-х Вячеслав Зайцев ушел из ОДМО: из-за многочисленных утверждений и поправок его эскизы воплощались в искаженном виде — казалось, что работа теряет смысл. Модельер ушел на фабрику индивидуального пошива для Дома моды №19, где успешно развивался, став сначала художественным руководителем, а потом возглавив фабрику.

В 80-м году Зайцев одел советских спортсменов для московской Олимпиады. Он также работал над костюмами для театра, эстрады и кино, делал костюмы для Театра Сатиры, им. Моссовета, МХАТа и «Современника», привнося новое веяние в классические постановки. К нему обращались даже бродвейские театры: самая известная его работа — мюзикл Дюка Эллингтона «Sophisticated Ladies».

Важной частью творческого пути Вячеслава были живопись и поэзия: в них он отражал личные переживания и эмоции, которые не соотносились с миром моды.

«Я счастлив, что имею возможность зафиксировать состояние моей души, ее восторги и печали, ее влюбленность и разочарование, ее постоянное стремление к познанию и откровениям», — говорил Зайцев о своих работах.

В конце 80-х Зайцев стал главным советским, а затем и российским модельером: его театрализованные шоу и яркие костюмы были яркими событиями отечественной модной индустрии.

В 1992 году на базе Дома моды имени Вячеслава Зайцева появилась его собственная академия дизайна «Лаборатория моды».

Он старался никогда не сдавать позиции — даже в 2000-х, когда его влияние стало постепенно слабеть, он продолжал, по выражению Paris Match, «диктовать моду» — в частности, в программе «Модный приговор».

В последние годы его Дом неизменно открывал показы Недель мод в Москвы. Шляпы, платки, диадемы, яркие цвета — по ним можно было безошибочно определить, на чьем показе вы оказались. Да и в жизни Вячеслав Зайцев не изменял себе. Самый яркий, самый добрый, самый улыбчивый модельер ушел, сохранив за собой статус легенды.