Походная экипировка, большие пряжки и кроп-топы для мужчин: что носить, когда потеплеет

Облегающие фигуру платья с драпировкой, полупрозрачные топы, мешковатые джинсы и юбки-макси — самые актуальные вещи весеннего женского гарбероба. Мужчинам стилисты советуют обратить внимание на нелепые галстуки, кроп-топы и одежду сиреневых оттенков. О том, что носить в новом весеннем сезоне — в материале «Газеты.Ru».

Модные тенденции весны 2023 года, которые были показаны на подиумах прошлой осенью, наконец-то официально можно увидеть на улицах. Как пишут редакторы Vogue, приходят в гардероб слои легкой одежды, платья и чувство свободы, а уходят — тяжелая верхняя одежда, трикотаж и сапоги.

«Когда речь идет о тенденциях весны 2023 года, есть чего ожидать. Как отмечается в отчете Vogue Runway о тенденциях, коллекции отражают множество вариантов: от мягких и неброских до практичных и минималистичных», — сказано на сайте Vogue.

Гульнара Бильданова, основатель бренда премиального кашемира и трикотажа Chobi, советует этой весной обращать внимание на вещи яркой цветовой палитры. «Фиолетовый, зеленый, ярко-розовый, желтый — одни из лидирующих цветов этого сезона, которые подойдут любому цветотипу, и которые отлично сочетаются между собой», — сказала она.

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Подобные цветовые решения были представлены на подиумах Bottega Veneta, Prada и Dries Van Noten, в особенности много в этом году будет разноцветных тянущихся брюк. Они могут стать акцентными вещами в образе, с которыми можно будет сочетать классический верх или низ.

Те, кто не боится экспериментов, могут примерить вещи в стиле бохо с обтрепанными краями и вязаными деталями и подсмотреть стилизацию на подиумах Jil Sander, Marni, Prada.

«Тренд на оверсайз не сдает обороты, — продолжает Гульнара Бильданова. — Но мы видим плавный переход к более женственной одежде. Тем, кто не хочет отказываться от одного в пользу другого, рекомендуем обратить внимание на свободные вещи, дополненные нежными рисунками и элементами, подчеркивающими женскую утонченность».

К категории женственных трендов этой весны можно причислить: облегающие платья и юбки с драпировкой или пышные на заниженной талии, полупрозрачные рубашки поло и топы, мерцающие вечерние наряды и одежду с принтом в виде сердец.

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По словам Екатерины Храмковой, модного эксперта Lamoda, один из самых главных женских весенних трендов — джинсовые юбки макси, которые можно носить с жакетами и свитшотами, кроссовками и ультратрендовыми балетками.

Как отмечают редакторы Elle, в этом сезоне в ходу будут и новые модели джинсов: «Джинсовые тенденции уже давно склоняются к более свободным, расслабленным фасонам, но в этом сезоне на смену им пришла тенденция на мешковатые джинсы. Попрощайтесь со скинни — по мнению Bottega Veneta, Tibi и других брендов, они вам еще долго не понадобятся».

В этом сезоне также есть несколько тенденций, которые актуальны как для женщин, так и для мужчин.

«Например, пальто максимальной длины, практически в пол, — говорит Екатерина Храмкова. — Что касается цвета, он может быть любым — от базового до яркого. Если говорить о более легкой одежде, то еще один мастхэв весны — бомберы. При этом можно выбрать модель в любом стиле, например, классический кожаный или в университетской тематике. Лайфхак для девушек: позаимствовать бомбер из гардероба парня. Ведь в тренде объемные модели на несколько размеров больше».

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В топе трендовых вещей для мужчин в этом сезоне будут кроп-топы, футболки и свитеры с V-образным вырезом, мешковатые джинсы, одежда сиреневого цвета или с металлическим отливом, разноцветные и даже немного нелепые галстуки, а из брутального — рубашки с ковбойскими мотивами и кожаные куртки и плащи, перечисляет GQ,

«Что касается обуви, главный объект желания модниц и модников — кроссовки в стиле ретро. Винтажные кеды идеально дополняют как повседневные, так и деловые образы», — сказала Екатерина Храмкова.

Не менее важным в этот сезоне будет и грамотный подбор аксессуаров «Аксессуары действительно важны в весенне-летнем сезоне, — заявил директор моды Vogue Scandinavia Роберт Ридберг. — Так как образ становится более простым [по сравнению с зимним] и не требует многослойности, аксессуары имеют большее значение. Например, гладкое летнее платье только выиграет от яркого аксессуара».

В этом сезоне дизайнеры предлагают присмотреться к тонким шарфам, аксессуарам в виде походной экипировки, ремням с большой пряжкой, полупрозрачным носкам до колена, сумкам с бахромой и цепочкам на животах.