«Забыть как страшный сон»: почему интерьеры 2000-х стали признаком дурного вкуса

Принты на стенах, бордюры, многоуровневые потолки и глянцевые кухонные гарнитуры: в 2000-е это было роскошью, а сегодня — признак дурного вкуса. Дизайнеры интерьеров рассказали «Газете.Ru», какие тренды нулевых ушли в прошлое и почему их нельзя использовать, даже если очень хочется.

Квартиру, пережившую ремонт в 2000-е, легко можно узнать по целому ряду приемов, которые были в моде в то время. Однако, по мнению Вероники Антелава, руководителя отдела по работе с дизайнерами Mr.Doors, сегодня они устарели настолько, что использовать те же популярные интерьерные решения — это уже безвкусица.

«Большинство тех приемов и решений надо забыть, как страшный сон! Их ни в коем случае не стоит использовать сегодня, поскольку они способны безнадежно испортить любой интерьер», — утверждает она.

Одним из главных трендов того времени дизайнеры называют изображения на различных поверхностях. В частности, речь идет о принтах и наклейках на фасадах шкафов.

«Первое, что вспоминается, когда говорят о трендах из нулевых, – это шкафы с изображениями на раздвижных системах дверей. Пейзажи, подводный мир, принты животных – 20 лет назад это смотрелось необычно, но сейчас выглядит абсолютно безвкусно», — говорит Антелава.

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Сегодня эксперт рекомендует отдавать предпочтение зеркальным и стеклянным вставкам в профиль, а также распашным фасадам в матовой отделке. Продолжая тему фасадов, она вспоминает еще один заметный тренд нулевых – кухонные фартуки с рисунками.

«Это особый вид искусства того времени. Помните панорамы европейских городов, насекомых на траве с росой? Сейчас это сложно даже представить в дизайн-проекте. Вместо этого делают однотонные фартуки из материала, повторяющего столешницу или же плитку с интересным узором», — рассказывает она.

Евгений Гриневич, дизайнер интерьеров, основатель дизайн-бюро UfO Design Vision, добавляет, что мода на сами кухонные гарнитуры также кардинально изменилась.

«Демонстративно кричащие глянцевые гарнитуры ярких цветов с рисунками и аппликациями также сменяются на элегантную скромность натуральных материалов и оттенков», — уточняет он.

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Еще один привет из нулевых и абсолютный антитренд современного интерьера – это мебель узкого назначения. Самым ярким примером такой мебели дизайнеры называют компьютерный стол.

«Громоздкий объект странного цвета и конструкции, с множеством полок, которые крепились прямо к столешнице. В современном интерьере рабочий стол – это именно стол. Да, он может быть укомплектован выдвижными ящиками в боковой тумбе, а стеллаж и полки служат как независимые изделия и дополняют комплект», — говорит Вероника Антелава.

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Вместе с компьютерным столом в список антитрендов дизайнеры отправляют объемную мебель. В частности, дутые диваны и кресла. По словам Евгения Гриневича, такая мебель имеет право на существование в офисах, но никак не в квартирах, тем более, когда речь идет о небольшом метраже.

«В нулевых стоит оставить также репродукции известных произведений в золотых рамах, напольные вазы с этническими узорами и искусственные цветы. И забудьте о многоуровневых шторах с бахромой и ламбрекенами», — говорит он.

close 100% shtory.medina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

По мнению Вероники Антелава, одна из любопытных примет нулевых – это стремление людей нарочито показать роскошь и богатство. Отсюда, по ее словам, пришел тренд на многоуровневые потолки с лепниной и множеством светильников.

close 100% chistoenebo_potolki/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«А если на таком потолке еще и роспись – так это вообще «замечательно»! Сегодня дизайнеры не советуют терять полезные сантиметры при и без того небольшой высоте потолков. Гораздо лучше смотрится классический белый потолок без лишних светильников», — говорит она.

Евгений Гриневич соглашается: «Все это великолепие должно остаться в прошлом». Сегодня дизайнер советует отдать предпочтение ровному потолку с рельсовой подсветкой. Натяжные потолки, по его словам, тоже актуальны, и являются отличным вариантом для тех, кто хочет быстро и бюджетно преобразить потолок в старой квартире.

Еще одним ярким антитрендом дизайнеры называют яркие и аляповатые стены.

«Пестрые обои с ярким рисунком на всех четырех стенах комнаты – особый шик того времени. И, конечно, бордюры на обоях по всему периметру стены! Этот же прием использовали в ванных и туалетах – от бордюра клали плитку разных цветов, играя с контрастом. Сейчас же, наоборот, стены делают нейтральные или же выделяют акцентом только одну», — рассуждает Вероника Антелава.

close 100% lux_mebel_optom_95/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Создавая новый интерьер, Евгений Гриневич советует также отказаться от бионического стиля. Речь об изогнутых стенах и конструкциях, имитирующих камни и гроты.

«Если покатые плавные формы еще уместны, то всякий намек на наше пещерное прошлое или готические замки – давно не актуален. Также ушло обильное насаждение стеклянными полками и стеклянными конструкциями», — заключает он.