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Стиль

Из любительницы пайеток и мини — в фэшн-икону: как изменился стиль Меган Маркл

Стилист Червова рассказала, как эволюционировали образы Меган Маркл

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Меган Маркл, 2006/2022 год

Меган Маркл, 2006/2022 год

Getty Images/Global Look Press
4 августа свой 41-й день рождения отмечает Меган Маркл. Вчерашняя актриса второсортных комедий и «мыльных опер» прибавила Елизавете II седых волос одним своим появлением в королевской семье: темнокожая, в разводе — все это шло вразрез с традициями Букингемского дворца. Вопреки этому, свадьбе было суждено случиться, а вслед за ней — переезду в США и скандальному интервью Опре Уинфри о расизме Виндзоров. Вместе с жизнью Меган Маркл изменился и ее внешний вид: из любительницы всего короткого и блестящего она превратилась в икону стиля. Об этой фэшн-эволюции — в материале «Газеты.Ru».
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Меган Маркл, 2006/2012 год

Getty Images/AP

До съемок в сериале «Форс-мажоры», который принес Меган наибольшую славу, будущая герцогиня Сассекская играла во второсортных комедиях, «мыльных операх» — и выглядела, как отметила стилист Лена Червова, весьма заурядно. «Раньше она одевалась достаточно просто и понятно — как все, ничем особо не выделялась», — прокомментировала эксперт стиль Маркл в нулевые.

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Меган Маркл, 2012/2013 год

Getty Images/AP

Вместе с ролью привлекательной юристки Рэйчел Зейн в жизнь Меган Маркл пришли подчеркивающие фигуру наряды — по всей видимости, она носила их, чтобы не вызывать диссонанса со своим экранным образом. «Облегающие фасоны, декольте, открытые плечи и колени, кружево и пайетки… В выходах за 2010-е чувствовался намек на секс», — подчеркнула стилист.

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Меган Маркл, 2013/2014/2015 год

Getty Images/AP

Тогда Меган Маркл одевалась дерзко и броско, будто предчувствуя, что совсем скоро все эти наряды придется отложить, дабы следовать королевскому протоколу. Несмотря на это, по словам Лены Червовой, узнаваемого почерка в тех образах Маркл не было. «Напрочь отсутствовал четко продуманный стиль, единая концепция — она носила то, что ей казалось красивым», — объяснила эксперт.

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Меган Маркл, 2016/2018/2019/2020 год

AP/Global Look Press

В 2016 году Кенсингтонский дворец подтвердил информацию о том, что Меган Маркл на протяжении нескольких месяцев состоит в отношениях с принцем Гарри, а в 2017-м было объявлено о помолвке. Папарацци повсюду преследовали будущую невестку Елизаветы II, и она была к этому готова: откровенные наряды в ее гардеробе вытеснили элегантные платья и юбки длины миди, на смену кожанкам пришли пальто, появились дорогие аксессуары.

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Меган Маркл, 2020/2022 год

Global Look Press

«Конечно, сейчас она выглядит совершенно по-другому. Сегодня в ее стиле присутствуют элегантность, роскошь и сдержанность. Даже если есть какое-то декольте, то обязательно с брюками в пол, которые вытягивают силуэт и, опять же, ни капельки не намекают ни на какую сексуальность. Максимум закрытых частей тела, чтобы ее рассматривали не как сексуальный объект и героиню сплетен, а как самодостаточную единицу, как зрелую женщину рядом с мужем», — рассказала Лена Червова.

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Меган Маркл, 2022 год

Global Look Press

«Сейчас в ее стиле прослеживается единство. То есть все образы достаточно элегантные, сдержанные, с ноткой роскоши», — заключила стилист.

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