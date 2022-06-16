Милла Йовович, Евгений Плющенко и другие звезды, которые сами выращивают огурцы

В этом году россияне активно живут дачной жизнью и скупают семена и рассаду. Но тягу к земле испытывают не только простые дачники. Многие звезды, и не только в России, признаются, что любят выращивать овощи и фрукты и ухаживать за цветниками. Кто из знаменитостей может похвастаться самостоятельно выращенными огурцами и не боится испачкаться в земле, читайте в материале «Газеты.Ru».

Актриса родилась в Киеве, и все детство жила с родителями в Москве. Когда семья эмигрировала в США, Милла Йовович получила американское гражданство. Однако это не повлияло на ее увлечения и привычки, которые воспитывалась родителями: Милла Йовович обожает садоводство и регулярно публикует фото из сада.

Звезда рассказывала в соцсетях, что выращивает цукини, кабачки, тыкву, лук, огурцы, помидоры и даже арбуз. Она также жаловалась на вредителей, которые мешают ей ухаживать за участком. По словам Йовович, она уже не может убивать гусениц, поедающих томаты, поскольку из них потом получаются красивые бабочки.

close 100% Анастасия Макеева makeevan/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

То, что актриса заядлая дачница, известно давно. Об этом она регулярно рассказывает на своих страницах в социальных сетях. Актриса и ее муж Роман Мальков публикуют видео, на которых показывают, как ухаживают за грядками и садом. Анастасия также регулярно обновляет участок и декорирует его.

В мае 2021 года ее увлечение еще и признали на высоком уровне. В своем блоге она поделилась новостью: «Ну как же приятно, сам факт, что мои труды заметны и оценены. Сколько эмоций, и теперь я «самая модная дачница» премии «Теплица», и мой блог про дачу стал настолько популярен. Так что теперь я заслуженная дачница», — написала Макеева.

close 100% Евгений Плющенко plushenkoofficial/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Фигурист вместе с женой Яной Рудковской живет в загородном доме с огромным участком. На нем нашлось место не только садовым деревьям, декору и зоне отдыха, но и многочисленным грядкам и кустарникам.

За ними Евгений Плющенко ухаживает лично. Видео со сбора урожая, за поливанием цветов, стрижкой газона и другими бытовыми активностями он регулярно публикует в личном блоге. «Это Женя увлекается, он выращивает помидоры, огурцы, перец», — писала в личном блоге Яна Рудковская.

close 100% Елена Ваенга vaengaofficial/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Только в начале мая Елена Ваенга удивила поклонников, приехав на дачу сажать рассаду в толстовке от модного дома Dior. На видео можно было увидеть внушительный сад и огород певицы.

Артистка решила показать в социальных сетях грядки, на которых выращивает капусту, тыкву и огромное количество других растений. Известно, что она даже выкупила соседнюю дачу, чтобы присоединить к своему участку еще один и на его месте возвести огород.

close 100% Мария Кожевникова mkozhevnikova/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Актриса — многодетная мама, у которой вся семья любит ездить за город и заниматься садом. Летом Мария Кожевникова регулярно публикует снимки из огорода и сада, рассказывая подробности необычного увлечения.

«Огород возник после аллергии у Максима на помидоры. Это была срочная мотивация на мои вечные мечты о своих собственно выращенных продуктах», — рассказывала Мария Кожевникова в соцсетях.

Она призналась, что решение выращивать свои овощи было правильным. «Я для себя нашла единственный выход, и чудо произошло, на наши помидоры у Максимки аллергии нет, причем может скушать и не один», — с гордостью отмечала Кожевникова. Средний сын актрисы заботится о будущем урожае и проверяет грядки каждый день. «Морковка, помидоры, огурцы, перец, клубничка, малина, кресс-салат, укроп, кинза, петрушка, горох и щавель», — перечисляла Мария Кожевникова высаженные ее семьей огородные культуры.

Юлия Высоцкая

close 100% Юлия Высоцкая juliavysotskayaofficial/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

У актрисы и ее мужа-режиссера Андрея Кончаловского загородный дом с участком в элитном поселке Горки-2. Несмотря на занятость и съемки кулинарного шоу, Юлия успевает лично ухаживать за садом и огородом. Она не раз признавалась в эфирах шоу, что старается использовать в готовке овощи, ягоды и фрукты, выращенные на своем огороде.

close 100% Джессика Альба jessicaalba/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Как сообщает издание Balcon Garden Web, Джессика Альба лично занимается своим огородом. Она предпочитает выращивать целый сад цветочных растений. Ее фавориты: различные суккуленты, а также несколько других разновидностей комнатных растений.

Актриса вообще стремится защищать природу — ей принадлежит компания, которая продает натуральные и экологически чистые товары для дома и сада. «Я учу своих детей чтить природу и готовить из того, что мы выращиваем в саду», — цитировало актрису издание.