«В жару шорты переиграют даже легкие льняные брюки»

Свободные шорты чуть ваше колена — идеальный городской вариант и для мужчин, и для женщин. Обтягивающими в этом сезоне могут быть только женские велосипедки, которые будут с нами еще одно лето. О том, с чем носить шорты и какие цвета и материалы лучше всего выбирать — в материале «Газеты.Ru».

Какие модели шорт носить женщинам в городе

Удлиненные шорты — бермуды, юбки-шорты, боксеры, велосипедки и шорты А-силуэта на средней или высокой посадке — идеальные варианты для городского лета, по мнению стилиста Сюзанны Янковской. «Обязателен воздух между тканью и телом, — объясняет она. — Это одно из главных правил, так ноги выглядят стройнее. Исключением являются велосипедки».

Инна Симашева, стилист сервиса подбора капсульного гардероба Marla Style, отмечает, что велосипедки останутся в числе трендов сезона 2022-го. Такой вариант спортивных шорт был очень популярен в прошлом году, но бренды, например, Saint Laurent, решили его продолжить.

Еще один модный вариант, по мнению эксперта, — шорты из джинсовой ткани.

«Джинсовые шорты – это старая классика, которая не выходит из моды, только видоизменяется, — продолжает стилист. — В этом сезоне джинсовые шорты продемонстрировали Celine, Balmain и Isabel Marant».

close 100% Джинсовые шорты Love Republic, Lime и Zarina Пресс-службы брендов

К списку «городских шорт» модный эксперт также отнесла классические шорты с завышенной талией и костюмные, которые не обязательно носить в комплекте с верхом. Кстати, именно такие модели шорт, идеальны, как говорит стилист, для офиса: они достаточно прикрывают ноги и уместны в деловом гардеробе. К тому же, костюмные шорты со стрелками визуально удлиняют ногу.

«В своих коллекциях костюмы с удлиненными шортами показали Dior, Tom Ford, Chanel, Jason Wu и Simona Marziali, — приводит примеры Инна Симашева. — Такая модель отлично смотрится с топами и объемными рубашками».

Цвета и сочетания: что выбрать

Универсальным и точно актуальным вариантом стилизации шорт будет их сочетание с базовыми футболками и топами, а для тех, кто смелее, — с бра и корсетами. Жакеты, кардиганы, свитшоты, худи, оверсайз-рубашки и другие варианты верха, которые смогут прикрыть ягодицы, будут хорошо смотреться со спортивными шортами. Наиболее популярный образ сейчас — это сочетание пиджака, кроп-топа и шорт. Чтобы образ смотрелся интереснее, идеи для луков можно посмотреть в лукбуках Zara, Isabel Marant, Etro и других брендов.

В тренде варианты ярких оттенков — оранжевый, синий, зеленый, фиолетовый, фуксия, приводит примеры Сюзанна Янковская. Но тут есть опасность, что такие насыщенные цвета могут выйти из моды, поэтому «спокойные» вещи в гардеробе все равно должны быть.

Шорты могут быть сшиты из джинсы, хлопка, льна, вискозы, шелка или тонкой костюмной ткани: главное — чтобы ткань была натуральной. Если же будут использоваться синтетические материалы, то кожа будет на жаре преть.

Где сейчас купить шорты

Актуальные модели шорт сейчас можно приобрести в российских марках, правда, они обойдутся дороже, чем в таких ушедших брендах масс-маркета, как Zara и H&M. Шорты в Lime и Love Republic стоят в среднем около 3 тыс. руб., в 12Storeez — 8 тыс. руб., 2mood — 6 тыс. руб., Antiga — 2 тыс. руб.

close 100% Шорты Lime, Calista и Love Republic Пресс-службы брендов

Отдельным пунктом стоит упомянуть шорты-табу. Это, как считает стилист Сюзанна Янковская, изделия «обтягивающие и показывающие упругие (или нет) ягодицы». Их лучше отложить для поездки на море.

А что носить мужчинам

У мужчин в этом сезоне в моде практически те же самые модели, что и у женщин. Это — костюмные шорты, шорты-чиносы (укороченная версия бежевых или цветных хлопковых брюк), бермуды (более расслабленная версия чиносов) и шорты-карго с крупными карманами по бокам. Особенно стильным мужчинам Инна Симашева советует присмотреться к шортам-оверсайз, которые закрывают колено.

close 100% marcopolo/dennisvanpeel/alfiedeyes/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Последнюю модель модный эксперт предлагает носить со спортивной обувью, футболками, объемными бомберами. Шорты-карго с футболками и майками, с тем же самым — шорты-чиносы. «Пиджак – точно нет, — говорит про последнюю модель шорт стилист. — А вот расслабленный блейзер – вполне. С джинсовкой или бомбером – тоже да».

Костюмные шорты будут хорошо смотреться, как с «родным» пиджаком, так и с рубашками и поло.

Стилист Сюзанна Янковская отмечает, что все модели мужских шорт без исключения должны быть свободными. Длина изделий должна быть не выше 5 см от колена.

«В жару шорты переиграют даже легкие льняные брюки, — говорит Инна Симашева тем, кто до сих пор не решается купить шорты. — А если взять их из смесовой ткани сдержанного цвета – темно-синие, серые – такие шорты переиграют льняные мнущиеся брюки даже на поле делового дресс-кода».