«Бабушкин» текстиль вернулся. Как вписать в интерьер ковер и вологодское кружево

Деревенские ковры, наволочки и салфетки — больше не бесполезное наследство. Винтажный текстиль входит в моду наравне с советским фарфором, чешскими креслами 60-х годов и горками для хрусталя. Дизайнеры рассказали «Газете.Ru», как вписать в интерьер вологодское кружево, ковры и подзорники.

Связанные крючком или вышитые скатерти или салфетки, наволочки с кружевом и настенные ковры, — все это хранят бабушки и норовят выбросить внуки. Но то, что еще недавно казалось устаревшим, сегодня переживает перерождение. Такой позиции придерживаются большинство дизайнеров, которые стремятся обустроить стильный и современный интерьер в рамках новой тенденции – винтажного шика.

Дизайнер интерьера и интерьерный стилист Елена Карасаева подчеркивает, что текстиль, которым пользовались наши бабушки, может быть не только востребован эстетически, но и практически. Качество тканей в прошлом было особенно хорошим, поэтому многие вещи сохранились до сих пор. Так что даже ковер, что десятилетиями висел на стене в гостиной, может быть интегрирован в спальню.

«Если у вас дома остались ковры, обратите внимание, были они произведены с помощью машин — или это ручная работа. От ковров машинного производства стоит все-таки отказаться или отправить их на дачу, а вот ручная работа особенно ценна, тем более, что сейчас есть множество красивых дизайнерских и стильных изделий, которые выполнены качественно и имеют хороший состав. Также стоит учитывать тот факт, что не все ковры могут подходить под ваш интерьер, к этому вопросу нужно подходить ответственно, так как себестоимость ковров достаточно высокая», — посоветовала Карасаева.

Декоратор и интерьерный стилист Нина Ценных полагает, что использование ковров — это новая модная тенденция.

«Ковры, которые еще недавно мы выбрасывали как пережиток прошлого, тоже возвращаются. Главное — правильно стилизовать их в интерьере, чтобы не создалось ощущения нафталинового прошлого. Советские ковры отлично смотрятся с простой по формам и декору мебелью mid-century. При этом увлекаться и обставлять всю комнату винтажом не нужно. Добавьте винтажные ковер и комод, к примеру, а дальше дело за современной мебелью — так создастся гармоничный баланс. Точно также с пледами и подушками —используйте правило 30/70, где винтажные тридцать — та самая «щепотка специй, раскрывающая вкус блюда»», — объяснила Ценных.

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В интерьере спальни актуальны винтажные покрывала, наволочки и подзорники — оборки, которыми украшали низ кроватей. Особенно если они выполнены из вологодского кружева. «Вещь из этого материала — всегда дорогая, винтажная и имеющая ценность, — полагает Карасаева. — Что касается кроватей: если у вас нашелся сшитый деревенский подзорник, он может отлично вписаться в ваш интерьер. Выглядит очень необычно и уютно. Саше — дорожка поперек кровати, может украсить ваше постельное белье (особенно если она контрастного цвета) и послужит для объединения различных элементов в вашем интерьере»

По мнению дизайнера, сохранить можно и декоративные подушки — но только если они ручной работы. «Эти вещи — не только стильные, но и с историей», - уточняет она.

Если и есть виды интерьерного текстиля, от которого стоит избавиться, то это шторы из бархата. «Шторы из бархата и с кисточками стоит отложить. Лучше приобрести новые и не волноваться по поводу внешнего вида и состояния окна», — заключила дизайнер.

На кухне стоит отдать предпочтение кружевной скатерти, лаконичным салфеткам и полотенцам. То, что было популярно еще несколько веков назад, стало актуально сейчас.

«Красиво сервировать стол любят многие хозяйки, для этого идеально подойдут винтажные льняные салфетки, кольца для салфеток и скатерти. Если у ваших бабушек или прабабушек осталось что-то из этого — это приятная новость, используйте и наслаждайтесь», — объяснила Карасаева.

Декоратор и интерьерный стилист Нина Ценных советует с аккуратностью подходить к вопросу использования текстиля.

«Привнести их виртуозно в интерьер можно, но тут как с солью — главное не переборщить. Наивная кружевная скатерть будет хорошо смотреться на контрасте с современными лаконичными тарелками. Можно добавить посуду ручной работы — с неровностями и несовершенствами»,

— рассказала Ценных.

Неоправданно забытый элемент — это, по ее мнению, салфетки. С их помощью можно за пару минут сервировать себе утренний завтрак: красивая чайная пара и салфетка с вышитыми бабушкой васильком или ромашкой — натюрморт, которым можно хвастаться перед друзьями.