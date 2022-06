«Мамочка», медвежонок и лошадь в пабе: как британцы отметили Платиновый юбилей Елизаветы II

Елизавета II стала первым монархом в Великобритании, которая отмечает 70-летие пребывания на престоле. Празднование Платинового юбилея по всему Соединенному Королевству и странам Британского Содружества проходило со 2 по 5 июня.

Принц Луи стал героем шоу

Торжественные мероприятия начались в четверг с парада Trooping the Colour в честь официального дня рождения Ее Величества. Королевские полки прошли перед тысячами людей, собравшихся на Трафальгарской площади и улице Мэлл, ведущей к Букингемскому дворцу.

Поприветствовать войска на балкон вышли старшие члены королевской семьи — принц Ульям и Кейт Миддлтон с детьми, принц Чарльз с супругой Камиллой и, конечно, сама Елизавета II.

Звездой вечера вопреки всем ожиданиям стала не королева, которая в последнее время все реже и реже появляется на публике из-за проблем с подвижностью, а младший сын герцогов Кембриджских — принц Луи.

В параде участвовали самолеты и вертолеты, которые рисовали в небе флаг и выстаивались в виде цифры 70. Когда они пролетали над Букингемский дворцом, принц Луи закрыл уши и принялся кричать. Эти кадры облетели все СМИ и стали мемом. Кейт Миддлтон пыталась успокоить сына на балконе, но у нее ничего не вышло.

close 100% Елизавета II и принц Луи на балконе Букингемского дворца, 2 июня 2022 года Aaron Chown/AP

Во время карнавального шествия в воскресенье за поведением принца Луи пришлось следить его дяде Майку Тиндоллу. Он не спускал с мальчика глаз, как пишет «Би-би-си», но сыну принца Уильяма все равно удавалось веселить толпу, строя рожицы.

close 100% Ian Vogler/AP

Елизавета II зажгла маяки по всей стране

В тот же день, когда прошел парад Trooping the Colour, королева провела церемонию зажжения юбилейного маяка. Елизавета II прикоснулась к символическому глобусу наций Содружества, установленному на постаменте, и зажгла цепочку огней, которая вела к главному маяку — скульптуре Tree of Trees, символизирующей миллион деревьев, посаженных в юбилейный год.

close 100% Steve Parsons/Pool via Reuters

В то же время по всей Великобритании было зажжено около 3,5 тыс. огней — в исторических местах и на четырех самых высоких вершинах. К флешмобу присоединились и 54 столицы стран Содружества.

После церемонии зажжения маяков на Букингемский дворец вывели проекции портретов Елизаветы II, сделанных в разные годы.

Официальный выход Меган Маркл и принца Гарри

Принц Гарри и Меган Маркл не появлялись на официальных королевских мероприятиях с момента их отъезда в США. В четверг во время парада Trooping the Colour папарацци удалось запечатлеть герцогов Сассекских в окне Букингемского дворца. На следующий день, 3 июня, они прибыли в собор Святого Павла на специальную службу в честь королевы.

close 100% Dylan Martinez/Reuters

Сама Елизавета II не присутствовала на богослужении. Как объяснили ее представители, она испытала «дискомфорт» во время парада в четверг. Монарх также отменила свой визит на Эпсомское дерби в субботу. Это одна из самых престижных скачек в мире для молодых лошадей английской чистокровной породы.

Как сообщают СМИ, в Великобританию принц Гарри и Меган Маркл прибыли вместе с двумя детьми и остановились в коттедже Фрогмор на территории Виндзорского замка — там, где они проживали после свадьбы. В поместье они отметили первый день рождения дочери Лилибет. Присутствовала ли на торжестве королева, не уточнялось. Но, по информации The Sun, в саду устроили пикник с тортом, воздушными шариками и подвижными играми с участием двоюродных братьев и сестер именинницы по отцовской линии.

Елизавета II выпила чай с медвежонком Паддингтоном

В субботу вечером около Букингемского дворца состоялся концерт с участием поп-звезд, собравший 22 тыс. британцев. Шоу началось с показа ролика, в котором 96-летний монарх встретилась с любимым героем детской книги — медвежонком Паддингтоном. Правда, Паддингтон вел себя неуклюже — пил чай прямо из носика заварочного чайника, а потом попал лапой в пирожное с кремом. После он признался королеве, что всегда носит с собой сэндвич с мармеладом. Улыбаясь, королева ответила «Я тоже», достав из сумки свой собственный сэндвич.

close 100% Buckingham Palace/Studio Canal/BBC Studios/Heyday Films/PA Wire/Reuters

После демонстрации ролика начался концерт, где первым номером была исполнена песня We Will Rock You британской рок-группы Queen.

Одним из главных хедлайнеров вечера стал Элтон Джон, который выступил с композицией Your Song 1970 года. Как пишет Vogue US, после его выступления в зрительном зале почти все плакали. Исполнитель имеет особо тесные отношения с королевской семьей. Он был другом принцессы Дианы, а также считается неофициальным крестным отцом принцев Уильяма и Гарри.

close 100% За праздничным шествием наблюдала разношерстная толпа — многие приехали в Лондон из других городов Aaron Chown/AP

Во время того же концерта были показаны достижения индустрии моды страны — несколько десятков моделей вышли в нарядах британских дизайнеров на сцену во время исполнении песни Girls on Film 1981 года, а слово «мода» и силуэты манекенщиц поочередно проецировались на фасад Букингемского дворца.

Принцу Джорджу больше всего понравилась песня Sweet Caroline в исполнении Рода Стюарда. Как сообщает Vogue US, он старательно подпевал.

Принц Чарльз поблагодарил «мамочку»

Во время концерта около Букингемского дворца принц Чарльз вместе с супругой Камиллой вышли на сцену. Наследник престола поблагодарил Елизавету II от имени всего мира. Свою речь он начал с обращения: «Ваше Величество, мамочка». Это выражение вызвало одобрительные возгласы толпы, потому что обычно членам королевской семьи не дозволено выражать своих чувств на публике.

close 100% Принц Чарльз с супругой Камиллой у Букингемского дворца, 4 июня 2022 года Kerry Davies/Pool via Reuters

«Вы смеетесь и плачете вместе с нами и самое главное то, что вы были рядом на протяжении этих 70 лет», — сказал принц Чарльз, обращаясь к юбилярше.

С благодарностями к королеве обратился и Пол Маккартни, который сказал: «Я люблю вас, как и многие другие люди, поэтому поздравляю и благодарю вас за 70 прекрасных лет». Мишель Обама записала отдельный ролик и поблагодарила Ее величество за «необычайную доброту по отношению к детям».

Прямую трансляцию концерта в Великобритании смотрели более 11 млн зрителей.

Елизавета II появилась на балконе во время юбилейного шествия

В воскресение в центре Лондона прошла процессия с участием 1,8 тыс. военных, 7,8 тыс. артистов и знаменитостей. Маршрут карнавального шествия повторил тот, по которому шла процессия во время коронации Елизаветы II в июне 1953 года. Участники прошли от здания Королевской конной гвардии по улице Уайтхолл к Адмиралтейской арке — и затем вниз по улице Мэлл к Букингемскому дворцу.

close В Военном параде приняли участие гвардейцы, гуркхи, морские пехотинцы и королевские кавалеристы Голограмма, изображающая молодую Елизавету II, появилась в окне Золотой государственной кареты во время праздничной процессии Внимание папарацци было приковано к детям герцогов Кембриджских. За четыре дня празднования СМИ обратили внимание на то, как повзрослел восьмилетний принц Джордж… …и каким несносным шалуном оказался четырехлетний принц Луи, которому его дядя Майк Тиндолл был даже вынужден сделать внушение Отдельной частью парада стали автобусы, из которых толпу приветствовали британские звезды разных десятилетий — среди них был, в частности, 81-летний музыкант Клифф Ричард (справа) Полную галерею можно посмореть

Шествие было разделено на четыре части. В военном параде, названном «Ради королевы и страны» приняли участие гвардейцы, гуркхи, морские пехотинцы и королевские кавалеристы. Чествованием 70-летней истории Великобритании стала процессия «Время нашей жизни». Ее частью стали автобусы, из которых толпу приветствовали британские звезды разных десятилетий, например, музыкант Клифф Ричард, модели Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл.

Процессия «Давайте праздновать» была изложением биографии самой королевы, где самой запоминающейся частью стала голограмма, изображающая молодую Елизавету II в окне Золотой государственной кареты. Часть «Счастливые и прославленные» отвечала за музыкальные постановки, в завершении которой выступил певец Эд Ширан.

Шествия продолжались два с половиной часа. Их окончанием стал выход Елизаветы II вместе с семьей на балкон. Вместе с толпой члены королевской семьи, даже самый маленький принц Луи, исполнили гимн «Боже, храни королеву».

Лошадь в пабе, активисты на дерби и массовая драка

Во время празднования Платинового юбилея по всей стране было организовано более 85 тыс. «Больших юбилейных обедов». Самым масштабным из них стал 800-метровый стол для чаепития в Виндзоре, за который уместились 3 тыс. человек. Поесть сэндвичи и торты на свежем воздухе помимо простых британцев пришли и принц Эдвард с графиней Уэссекской.

close 100% Mark Kerrison/In Pictures via Getty Images

Конечно, массовые мероприятия с большим количеством алкоголя не прошли без эксцессов. Например, три человека были арестованы после массовой драки. Более 20 человек повздорили на уличной вечеринке в честь празднования Платинового юбилея в Лестершире.

Неспокойно было и в Бернли. Там мужчина заехал в паб на лошади и разлил все пиво у посетителей. Жокею было непросто удержаться на испуганном коне, поэтому его выбила из седла первая же низко висящая балка.

Официальные мероприятия прошли с сохранением общественного порядка. Исключением оказалось только Эпсомское дерби. Шесть активисток из организации Animal Rebellion, борющиеся за права животных и против климатических изменений, выбежали на ипподром, прежде чем их успела схватить полиция. За происходящим наблюдали принцесса Анна и другие члены королевской семьи.