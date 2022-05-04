«Ничего смертельно опасного в наших лесах нет. До лета»

Ранние грибники в соцсетях хвастаются первым уловом, а в меню ресторанов появились блюда из первых весенних грибов – сморчков и строчков. Председатель союза грибников России, миколог Михаил Вишневский рассказал «Газете.Ru» о том, какие грибы первыми появляются в подмосковных лесах, где они растут, как их готовить, и есть ли среди них ядовитые.

— Первые грибы в Подмосковье — это сморчки или строчки?

— У нас первые грибы — это в основном строчки. Потому что сморчки и сморчковые шапочки — это немножко другая история. У нас они встречаются довольно редко, чаще к югу Московской области. В ближайшем Подмосковье первыми появляются строчки. В первую очередь — строчок гигантский.

— Звучит немного опасно, он съедобный?

— Гриб большой, вкусный и совершенно безопасный. Он даже не требует предварительного отваривания. Но там, где есть сушняки и песчаные почвы, может попасться строчок обыкновенный — он несъедобный. Вот этот гриб потенциально ядовитый, хотя у нас серьезных отравлений им не встречалось. Он тем опаснее, чем южнее и западнее растет. Там теплее, поэтому в этих местах он накапливает яд. Но в любом случае основные наши два весенних гриба это строчки — строчок гигантский и строчок обыкновенный.

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— А если перепутать строчок гигантский и обыкновенный?

— Если вы не умеете их отличать, для безопасности лучше отваривать грибы перед приготовлением, так поступает большинство грибников. Отваривать стоит не больше десяти минут, но время варки считается с момента закипания. После этого отвар обязательно сливают, а грибы промывают. И дальше с ними уже можно поступать как угодно.

— Но визуально их отличить друг от друга все же возможно?

— Если набить глаз — да. В принципе, они растут в разных местах. Обыкновенный у нас, если говорить про Подмосковье, растет в первую очередь там, где сосны и песчаные почвы — обочины дорог, карьеры. Так или иначе обыкновенные строчки обычно связаны с сосной. А гигантский строчок — это гриб, который растет или в березняках, или в лесах с участием березы. Причем больше он любит вырастать рядом с гниющими, поваленными березами, прямо перед стволом. И строчок гигантский гораздо светлее – он светло-светло бежевый, а строчок обыкновенный — красновато-коричневый.

У нас нет нормальных сушняков в Подмосковье, хорошие сушняки начинаются где-то к югу — Серпухов, Кашира и так далее. Вот там есть сушняки, песчаные почвы, и в этих местах часто растут обыкновенные строчки.

Так же, как и на западе — Звенигород и дальше в ту сторону. Но глобально в Подмосковье растет, в первую очередь, строчок гигантский. Он сейчас и в городе уже вовсю растет — на Лосином острове, в Битцевском парке. А обыкновенный не найдешь в Москве, это большая редкость.

— А есть среди первых весенних грибов, которые растут в Подмосковье, реально опасные?

— В принципе, нет. Разве что, если съесть без предварительного отваривания обыкновенных строчков. Но это вам должно очень сильно не повезти, потому что в нашей полосе он почти не накапливает токсины. У меня есть друг Андре Алтиери, итальянский доктор-токсиколог, и мы с ним вместе делали в МГУ исследование наших строчков. В строчке гигантском, как и предполагалось, вообще точно ничего нет, в строчке обыкновенном есть следы токсинов, но очень незначительные. На самом деле, обыкновенные строчки тоже не опасны.

— То есть весной грибникам в подмосковных лесах бояться нечего?

— То, что может реально навредить — это уже не первые, а, скажем так, вторые весенние грибы. Но эти грибы — для любителей экзотики. Есть совсем уж продвинутые грибники, которые начинают собирать всякую мелочь весеннюю, которая растет на сосновых или еловых шишках. Всякие стробилюрусы с тоненькими ножками и шляпками размером с пол рубля. И вот на них похожи некоторые довольно неприятные ядовитые энтоломы, которые могут вызвать серьезное отравление. Но это уж такая экзотика… В общем, глобально надо исходить из того, что на самом деле до первой летней волны, которая у нас обычно в июне бывает, ничего реально опасного, а тем более смертельно опасного, в наших лесах нет.