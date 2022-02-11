«Главное – верить»: помогут ли духи с феромонами в соблазнении

Духи с феромонами и афродизиаками продаются на крупнейших маркетплейсах и обещают «разжечь страсть» и «усилить сексуальное желание». Но парфюмерные эксперты не советуют верить: по их мнению, духи с феромонами — не более чем фантазия. Они объяснили «Газете.Ru», что именно добавляют в такие композиции, можно ли привлечь при помощи запаха другого человека и стоит ли выбирать аромат в качестве подарка малознакомому человеку.

Духи стали одним из самых популярных подарков ко Дню всех влюбленных — это показывают исследования интернет-сервисов по доставке товаров. Так, по данным опроса «Авито», оказавшегося в распоряжении «Газеты.Ru», косметику и парфюмерию к 14 февраля планируют подарить партнеру 28% россиян. Данные «АлиЭкспресс Россия» подтверждают: спрос на парфюмерию перед праздником вырос в два раза. Особой популярностью у россиян пользуются фруктовые унисекс-ароматы с личи, бергамотом и персиком, цветочный аромат с ликером, миндалем и вишней, а также парфюмерная вода с натуральными экстрактами пачули и восточными нотами.

Стоит ли верить в феромоны и афродизиаки

На парфюмерном рынке отдельно стоят «ароматы соблазнения»: «духи с феромонами» можно найти на крупнейших маркетплейсах — и в описании ароматов прямо говорится, что они предназначены для привлечения партнеров. Названия соответствующие: «First Kiss», «Sexy Life», «Erowoman». Производители парфюмерии заявляют, что их духи содержат феромоны и афродизиаки, специальные вещества, которые привлекают противоположный пол и усиливают желание. Многие в это верят и в канун гендерных праздников скупают парфюмерию, «разжигающую чувства». И напрасно.

Парфюмерный психолог Мила Кретова объясняет, что феромоны – это вещества, которые выделяют животные, например, с целью пометить территорию или дать понять о готовности к спариванию представителям своего вида.

Но верить, что духи с феромонами животных могут привлечь человека не стоит.

«Духи с феромонами – это фантазия из романа «Парфюмер», в реальности их не существует. Но эффект плацебо никто не отменял, поэтому кому-то может помочь. Главное – верить», — считает психолог.

«Духи с феромонами и афродизиаками – это маркетинговый ход», — уверена Любовь Берлянская, специалист по парфюмерным композициям, креативный директор бренда Brocard. Она не отрицает, что обоняние – мощный инструмент эмоционального воздействия, но парфюмерия, по ее словам, несет исключительно декоративную функцию. «Нет ни одного запаха, который бы действовал на человека, как феромон на насекомых. Мы более сложно устроенные существа, и одним только запахом для привлечения персоны противоположного (или своего) пола ограничиться невозможно», — говорит она.

Берлянская объясняет, что в качестве феромонов в парфюмерию обычно добавляют андростенол – половой гормон свиньи, который содержится в том числе в слюне кабана, цитоплазме сельдерея и грибах трюфелях. «Кого именно вы сможете привлечь с помощью этого вещества – большой вопрос», — иронизирует Берлянская.

Это касается и духов с афродизиаками. «По определению, афродизиак – это некое вещество, которое усиливает половое влечение, если вы употребляете его внутрь. Пить духи настоятельно не рекомендую, на упаковке об этом даже специально пишут», — отмечает парфюмерный эксперт.

Другое дело — что в некоторых ароматах мы сами можем чувствовать себя увереннее, сексуальнее, желаннее, агрессивнее, привлекательнее — есть вероятность, что и воспринимать нас в таком случае будут так же. Но гарантии, что другой человек будет воспринимать запах так же, нет.

«Мы все слишком разные. И если один запах вызывает у вас положительные эмоции, то есть огромная вероятность, что тот же самый аромат вызовет у предмета вашей страсти эмоции негативные, аллергию или еще чего похуже», — предупреждает Любовь Берлянская.

Какие ноты притягивают, а какие отпугивают

Существуют исследования, согласно которым сердца мужчин откликаются на ноты розы, а лаванда повышает сексуальное влечение у женщин. Как это работает?

Частный парфюмер Екатерина Сиордия обращает внимание, что вкусы в отношении ароматов у мужчин и женщин совершенно разные и стандартизировать их невозможно. «В ароматерапии считается, что жасмин способствует выработке тестостерона у мужского пола. По моим наблюдениям, многие мужчины действительно считают его сексуальным», — рассуждает она. Но некоторые мужчины, по ее словам, считают привлекательными духи с легкими молочными нотами, а также аромат ванили. «Эти ноты чаще всего ассоциируются со спокойствием и безопасностью, но аромат ни в коем случае не должен быть слишком сладкий и приторный», — рассказывает она.

А вот оттолкнуть мужчин могут резкие и тяжелые ноты. «Более привлекательны для них легкие, прозрачные ароматы, не перекрывающие естественный аромат тела женщины», — дополняет Сиордия.

Мила Кретова уточняет, что любая громкая нота в аромате будет привлекать внимание. Но универсального компонента, который будет притягателен для всех мужчин или всех женщин не существует.

«Ольфакторное восприятие очень индивидуально, предпочтения часто формируются под влиянием личных переживаний, поэтому одна и та же нота для одного человека может быть привлекательной, а для другого – отталкивающей», — объясняет она.

Стоит ли дарить духи новому возлюбленному

Духи – отличный подарок ко Дню всех влюбленных, но только в случае, если вы с партнером хорошо друг друга знаете. «Дарить духи вслепую – плохая идея, если, конечно, одаряемому не все равно, какие ароматы носить», — подтверждает Мила Кретова.

Если очень хочется подарить парфюм, психолог советует отдать предпочтение набору пробников – это даст возможность познакомиться с разными ароматами.

«Кстати, процесс знакомства с духами может стать увлекательной игрой для двоих. Поинтересуйтесь у партнера, какие эмоции вызывает каждый запах, какие картины рисует воображение. Сравните, насколько похожее или разное у вас ольфакторное восприятие и ассоциативный ряд», — предлагает она.