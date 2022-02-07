Советский вазелин стал лучшим антиэйдж-средством в Южной Корее

Бьюти-блогеры изобрели новое средство против морщин: они советуют смазывать кожу лица на ночь обычным вазелином и утверждают, что эффект от него гораздо лучше, чем от дорогих кремов. Родиной новой методики, которую сегодня называют «слаггингом», считается Южная Корея. Может ли вазелин разгладить морщины, безопасно ли использовать его в качестве ежедневного ухода и причем тут советские рецепты красоты – в материале «Газеты.Ru».

Похоже, дорогостоящим антиэйдж-кремам придется подвинуться: бьюти-блогеры нашли куда более бюджетный способ вернуть коже молодость, а лицу — сияние. Новая методика получила название «slugging» и предполагает использование в качестве ночного ухода обычного вазелина. Родиной «слаггинга» считают Южную Корею — страну, которая на протяжении последнего десятилетия удерживает позицию главного трендсеттера в области инновационных продуктов для ухода за кожей.

30-летняя пользовательница TikTok Изабель Люкс называет себя «наркоманом по уходу за кожей» и признается, что пробует все новые способы сохранить молодость кожи. По словам девушки, слово «слаггинг» она узнала из соцсетей, хотя использует вазелин вместо ночного крема уже 15 лет. Блогер утверждает, что вазелин справляется с питанием и увлажнением кожи лучше самых дорогих кремов, делает лицо свежим и сияющим, отлично омолаживает и разглаживает морщины.

По мнению доктора Дженни Лю, члена Американской академии дерматологии, вазелин – недооцененный ингредиент, который дерматологи использовали для самых разных целей.

«Он не только безопасно используется для младенцев в качестве увлажняющего крема для тела или наносится на раны <…>, но и обеспечивает отличное увлажнение сухой и раздраженной кожи», — рассказала она изданию USA Today.

Эксперты советуют использовать косметический вазелин в качестве последнего этапа вечернего ухода за кожей – после очищения и увлажнения.

Доктор Линдси Зубрицки, сертифицированный дерматолог с более чем 400 000 подписчиков в TikTok, рекомендует наносить «очень тонкий слой» на все лицо, особенно в зимние месяцы.

«Вазелин отлично работает! Он не только восстанавливает водный баланс, но и действует как защитное средство», — цитирует врача издание.

Так ли нов «слаггинг» и действительно ли тренд пришел к нам из Южной Кореи? Во времена СССР вазелин был в косметичке каждой советской женщины и считался универсальным спасением от всех проблем кожи: им мазали потрескавшиеся пятки, использовали вместо гигиенической помады и наносили на детские щеки в качестве профилактики от обморожения. По мнению Юлии Андреановой, врача-дерматовенеролога клиники «РЖД-Медицина» в Твери, использование вазелина в качестве увлажняющего средства для кожи совсем не ново, Южная Корея тут совершенно не причем, а родиной тренда смело можно назвать Россию.

«В СССР вазелином мазали все – и руки, и лицо, и пятки, что только не мазали. Так что это не корейский тренд. Можно сказать, что это советский бренд и советский тренд», — считает врач.

Елена Карева, косметолог-эстетист бьюти-пространства Faceology, объясняет популярность вазелина в СССР дефицитом нормальных косметических средств.

«Вазелин был доступен и им мазали все: лицо, ресницы, пятки, попки младенцев, обувь и много чего еще, но делали это не от хорошей жизни», — рассказывает она.

Но действительно ли вазелин может оказывать омолаживающий эффект?

По словам Елены Каревой, благодаря своему составу, вазелин действительно способен удерживать влагу в коже.

«Вазелин — продукт переработки нефти, это смесь минерального масла и твердых парафинов. Он покрывает кожу пленкой, за счет чего достигается эффект окклюзии (компресса), и, как следствие, плотность кожи повышается, лицо выглядит более здоровым, свежим и молодым», — рассказывает она.

Андрей Кузнецов, дерматолог медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье, соглашается: образованная вазелином окклюзивная пленка удерживает влагу и защищает кожу от вредных воздействий, в частности, холодного воздуха и низких температур. Но ждать от вазелина обещанных блогерами чудес, врач не советует.

«То, что лицо после нанесения вазелина выглядит моложе и «светится» на фотографиях, может быть связано лишь с тем, что само вещество обладает блеском», — уверен он.

Заменять привычный косметический уход вазелином дерматологи не советуют.

По словам Юлии Андреановой, слишком частое использование вазелина может стать причиной закупорки пор кожи, что, в свою очередь, может привести к развитию акне и даже остиофолликулита (гнойных воспалений на коже). Врач также не рекомендует применять вазелин при любых гормональных нарушениях.

«Это может вызвать такое явление как гирсутизм – когда волосы начинают расти там, где не должны, в частности, в области носогубного треугольника», — предупреждает она.

Елена Карева предупреждает, что вазелин не очень хорошо воздействует на кожу, а недолгий эффект не стоит тех последствий, к которым приводит использование данной мази. «Это эмолент, который блокирует влаго- и воздухообмен кожи с окружающей средой. Возможно, временно лицо и будет «красиво» смотреться, но плохих последствий не избежать», — предостерегает она.

Косметолог объясняет: жиры вазелина неестественны для кожи. «Вазелин закрывает все выводные протоки сальных желез, что вызывает воспаления, шелушение и прочие неприятности. Также использование мази может привести к отекам, ведь нарушается испарение воды с поверхности эпидермиса», — говорит она.

Такого же мнения придерживает дерматолог Андрей Кузнецов. Самым главным побочным эффектом от применения вазелина, по его словам, может стать появление угревых высыпаний. Особенно велик риск получить обострение у людей со склонностью к угревой болезни. «Поэтому для ухода за кожей лица лучше использовать аптечную и профессиональную косметику: она имеет маркировку «некомедогенно», а значит, вы не рискуете получить при ее применении обострение акне», — советует он.

По словам Кузнецова, в быту медицинский вазелин можно применять для защиты кожи рук, особенно, если проводите много времени на морозе без перчаток. «Да и то есть специальные колд-кремы с более удачным составом. Их нужно использовать за 15-20 минут до выхода на улицу, а дома смывать — как раз, чтобы эта окклюзионная пленка не приводила к появлению прыщей», — подытоживает он.