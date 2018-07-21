Более 160 обманутых нигерийских болельщиков улетели из России

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Около 165 нигерийских болельщиков, которые стали жертвами мошенников, покинули Россию после чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Неделю назад возле посольства Нигерии в Москве приезжие нигерийцы устроили пикет с просьбой вернуть их домой. На родине злоумышленники предложили им приобрести паспорта болельщиков, гарантировав при этом то, что они смогут без проблем найти работу и остаться в России. Когда выяснилось, что их трудоустройством в стране-хозяйке мундиаля никто не будет заниматься, их обратные билеты оказались недействительны.

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Обманутые фанаты отправились домой на специальном рейсе, который прислало за ними правительство Нигерии.

Ранее Владимир Путин призвал актуализировать правила визового режима страны.