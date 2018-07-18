В Минэнерго рассказали о дальнейшей работе объектов ЧМ-2018

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Министр энергетики и член наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018» Александр Новак заявил, что построенные к чемпионату мира объекты будут функционировать дальше.

«Изменится ли работа объектов после чемпионата мира? Нет. Я думаю, все в порядке, все будет и дальше работать в нормальном режиме. Те объекты, которые мы построили, будут функционировать и дальше.

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Это все строилось не на один день и не только ради чемпионата мира. Развитие энергоснабжения в данном случае велось в целом для работы всех спортивных сооружений на будущее», — цитирует Новака газета «Известия».

Чемпионат мира 2018 года прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.