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Выбраться с низа таблицы: «Уфа» принимает «Краснодар». LIVE

РПЛ. 22-й тур. «Уфа» — «Краснодар». ОНЛАЙН

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»
«Уфа», которая занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, в 22-м туре принимает «Краснодар», который лишился всех легионеров. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Россия - Премьер-Лига. 22-й тур
Матч не начался
20 марта 14:00
Уфа
Уфа
0:0
Краснодар
Краснодар
Стадион «Центральный стадион города Уфы», Уфа
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
13:45

Добрый день, уважаемые любители футбола! В 22-м туре чемпионата России «Уфа», которая терпит бедствие в низу таблицы, на своем поле играет с «Краснодаром». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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