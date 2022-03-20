20 марта 2022, 16:30 Спорт Вернуться в тройку лидеров: «Сочи» сражается с «Крыльями Советов». LIVE РПЛ. 22-й тур. «Сочи» — «Краснодар». ОНЛАЙН Виктория Алексеева

close 100% Игрок ФК «Сочи» Сайт ФК «Сочи»

«Сочи», идущий на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата России, в 22-м туре на своем поле играет с самарскими «Крыльями Советов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия - Премьер-Лига. 22-й тур Матч не начался 20 марта 16:30 Сочи Сочи 0:0 Крылья Советов Самара Стадион «Фишт», Сочи Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия)