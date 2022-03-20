«Сочи», идущий на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата России, в 22-м туре на своем поле играет с самарскими «Крыльями Советов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Россия - Премьер-Лига. 22-й тур
Матч не начался
20 марта 16:30
Сочи
Сочи
0:0
Крылья Советов
Самара
Стадион «Фишт», Сочи
Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
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16:15
Добрый день, уважаемые любители футбола! Продолжается 22-й тур Российской премьер-лиги, в рамках которого «Сочи» на своем поле принимает самарские «Крылья Советов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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