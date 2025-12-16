На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бельгийскую теннисистку подвергли нападкам из-за игры с россиянкой

Российская теннисистка Вероника Кудерметова призналась, что у бельгийки Элизе Мертенс, с которой она выступает в паре, часто спрашивают об их сотрудничестве. Ее слова приводит издание «БИЗНЕС Online».

«В 2022 году многие местные журналисты спрашивали у нее: «Как ты можешь играть с русской?» Она отвечала, что у нее в приоритете спорт, а Вероника такая же, как и была вчера. Благодарна ей за такое отношение», — поделилась Кудерметова.

8 ноября Кудерметова и Мертенс выиграли Итоговый турнир. В финале российско-бельгийская пара обыграла Тимею Бабош (Венгрия) и Луизу Стефани (Бразилия). Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:1. Для Кудерметовой и Мертенс это вторая победа на Итоговом турнире. В первый раз они выиграли соревнование в 2022 году.

Кудерметова — победительница одного турнира Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-2025); финалистка одного турнира Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-2021); победительница 11 турниров WTA (из них только два — в одиночном разряде).

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Кудерметова заявила, что в Москве невозможно жить.

