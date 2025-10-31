«Пускай Милохин боксирует с пенсионерами»: Трояновский — о «Титанах», Олимпиаде и Усике

Известный боксер Эдуард Трояновский рассказал в интервью «Газете.Ru», как превзошел Никиту Нагорного на шоу «Титаны» на телеканале ТНТ и как гимнаста пришлось откачивать нашатырем. Также боксер признался, что его сильно удивил на проекте рэпер L'One, и раскрыл, что его вырвало на одном из испытаний, но это не показали. Кроме того, Трояновский заявил, что готов сразиться с Даней Милохиным, и выразил желание «показать, что такое бокс» любому молодому блогеру.

«В моей спортивной карьере были гонорары на порядок больше»

— Эдуард, вы в первый раз участвуете в экстремальном спортивном шоу «Титаны» на ТНТ. Что вы слышали о проекте до того, как согласились участвовать? Вас не пугали возможные травмы и крайне тяжелые испытания «Титанов»?

— Да, я в первый раз на «Титанах», но до того, как меня туда пригласили, я слышал об этом проекте. Не могу сказать, что следил за всеми сериями, но я смотрел некоторые испытания с моими коллегами-боксерами — Денисом Лебедевым и Дмитрием Кудряшовым. Мы одноклубники и боксировали в одной промоутерской компании. А что касается травм и сложных испытаний… Как я сказал в одном из интервью: «Глаза боятся, ноги делают» (смеется). Меня ничего не испугало. Для меня это был шанс снова показать себя — только уже не в роли боксера, а как спортсмен, как титан.

— Какое испытание стало для вас самым трудным на проекте?

— Такое было — и не одно. Но пока я могу сказать лишь то, что это было то испытание, в котором я потерпел неудачу.

— Был ли момент, когда вам стало действительно страшно?

— Нет, чтобы прямо страшно — не было.

— Призовые в «Титанах» — 10 млн рублей. Насколько вас мотивировала эта сумма?

— В моей спортивной карьере были гонорары на порядок больше. Но на самом деле, для меня гонорар в 10 млн и вообще некий приз имели второстепенное значение. Мне было важно пройти как можно дальше, потому что я понимал, что участвуют олимпийские чемпионы и чемпионы мира — очень сильные ребята. Показать себя — вот мой главный аргумент, а не деньги.

— По итогу вы собой довольны?

— Вполне! Я могу сказать, что я даже превзошел свои ожидания.

— Как спортивная подготовка боксера помогала вам во время испытаний?

— Очень помогала. Я, как боксер, физически развит больше, чем другие, потому что очень много внимания уделяю общей физической подготовке. Это пробежки, турники, ОФП, легкая атлетика — не только бокс.

Последний бой я провел в 2022 году, а эти три года я стараюсь тренироваться пять дней в неделю.

По результатам проекта я считаю, что все делаю правильно. Я показал себя в разных сферах. К примеру, легкоатлеты очень сильны в беге, а вот в силовых испытаниях, где нужно лазить, им будет тяжело, в отличие от гимнастов. Я и в беге, и в гимнастических упражнениях, и многих других показал себя неплохо. Может быть, я не лучше всех в этом, но на всех испытаниях проявил себя хорошо. Вы можете в этом убедиться, посмотрев выпуски.

«Нагорного чуть ли не нашатырем надо было откачивать»

— Обычно главными фаворитами подобных шоу считаются спортивные гимнасты в силу своей функциональной подготовки. Какое впечатление на вас произвели Алексей Немов и Никита Нагорный?

— Я вам скажу, что я этот миф развеял на дополнительных испытаниях с гимнастами! И не только на них. Если бы мне на дополнительных испытаниях попался Никита Нагорный, я думаю, ему было бы несладко (смеется). В одном из интервью прошедших серий гимнаст Владимир Поляшов сказал: «Эдуард, несмотря на свой возраст, все испытания проходит до конца». У меня спрашивали в комментариях: «Эдуард, а что у вас с возрастом?» (смеется). Я отвечаю: «Преклонный».

Вот у нас было испытание, где мы надували мячи. Вы посмотрите, как было плохо Никите Нагорному. Я не скажу, что и мне было легко — например, после этого испытания я вырвал всю свою кашу, жаль, конечно, что это не показали. Но Никита рядом со мной прикурил, и его чуть ли не нашатырем надо было откачивать. А вот его коллеге, моему ровеснику, Алексею Бондаренко вообще плохо стало — его унесли на носилках.

— В проекте также принял участие боксер Александр Поветкин. Стал ли он серьезным конкурентом для вас?

— Саня не может быть моим конкурентом. Он мой друг, одноклубник. Мы вместе готовились к боям, вместе выступали. Он может быть только моим партнером по выступлению.

— Из представителей эстрады на проект попал известный рэпер Леван Горозия (L'One). Удивил ли он вас во время испытаний? Как оцените его физическую подготовку?

— Он меня действительно удивил! L'One — вообще позитивный, харизматичный, веселый и компанейский парень. Участвовать с ним в одном проекте было одно удовольствие. Никаких понтов, ничего. Классный парень. Своими физическими данными он удивил меня еще на первом дополнительном испытании — он меня обошел, проявив смекалку на челночном беге. Нас бежало пять человек, и потом я решил посмотреть запись, потому что, когда бежишь, нет времени смотреть по сторонам. И я увидел, что первые два раза он бежал, экономив силы и, получается, два раза отдыхал, а я все разы бежал на полную и «зарубался». В итоге, когда нас осталось трое, он ускорился и обогнал меня. И я думаю: а что мне мешало бежать так же?

«Соревнования мирового масштаба по боксу уже давно проводятся под флагом России»

— Эдуард, недавно Спортивный арбитражный суд (CAS) признал дискриминацией недопуск российских спортсменов на европейские соревнования по настольному теннису. В связи с этим событием, как вы думаете, возможен ли допуск российских спортсменов на международные турниры под своим флагом и гимном в ближайшее время?

— Я вам больше скажу: соревнования мирового масштаба по боксу уже давно проводятся под нашим гимном и под нашим флагом. Это пример для всех остальных федераций — лоббировать наше участие на Олимпийских играх и чемпионатах мира, Европы под нашим гимном и флагом. Я считаю, что это реально. Если это получилось у боксеров, то это может получиться у всех остальных спортсменов. Это тенденция западных стран — всего нас лишать. Но они лишь убирают сильного игрока из соревнований. Что это за соревнование тогда? Я считаю, что Олимпийские игры не могут быть полноценными без участия российских спортсменов. Ведь когда мы проводим чемпионаты мира, мы приглашаем всех без исключений.

— Российские боксеры не выступали на Олимпиаде в Париже. Как оцените вероятность того, что они поедут на Игры в Лос-Анджелесе в 2028 году?

— Я затрудняюсь ответить грамотно на этот вопрос. Однако я думаю, если будет такая возможность, наши с удовольствием поедут. Хотелось бы, чтобы новый президент Дональд Трамп снял ограничения и наши спортсмены наконец-то смогли бы полноценно выступать под своими гимнами и флагами и ездить везде, где проходят соревнования.

«У Бетербиева и Бивола нет конфликта»

— Александр Усик заявил, что будет боксировать до 41 года (ему сейчас 38). На ваш взгляд, способен ли он поддерживать свою лучшую форму до 41?

— Я считаю, да. Потому что он высококлассный спортсмен. Я, конечно, не знаю, как у него сейчас со здоровьем, но, судя по боям, у него все в порядке. Он себя зарекомендовал как суперчемпион, и он покажет себя дальше. Отметка в 38 лет на данный момент ему не мешает.

— Как вы думаете, почему Усика до сих пор никто не смог победить в тяжелом весе?

— Он очень опытный, сильный и действительно заслуженный чемпион мира. Как долго он сможет продержаться в этом статусе, мы не знаем, но на данный момент он один из сильнейших боксеров.

— Сауль Альварес (Канело) недавно перенес операцию на локте после поражения от Теренса Кроуфорда. На ваш взгляд, сможет ли Канело вернуться в свою лучшую форму и снова стать абсолютным чемпионом мира?

— Да, если больше не будет проводить этих коллаборационных боев, как с Дмитрием Биволом, с Теренсом Кроуфордом и другими сильными ребятами, с которыми он потерпел поражения.

— Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол никак не могут договориться о третьем бое, чтобы завершить свое противостояние. Вы верите в то, что поединок все-таки состоится? Если да, то кто будет для вас фаворитом?

— Насколько я знаю, там нет конфликта, потому что боксеры между собой знакомы. Я, кстати, с Дмитрием Биволом боксировал в одной промоутерской компании, как и с Александром Поветкиным. И вопрос сейчас заключается в их промоутерах. Почему они не могут договориться? Потому что это очень большие деньги. Реально очень большие. Я думаю, промоутеры ищут инвесторов или какие-то другие возможности для проведения боя в Саудовской Аравии, в Арабских Эмиратах, где шейхи готовы платить за это яркое событие.

— Умар Кремлев заявил, что третий бой между Бетербиевым и Биволом может пройти в России. Хотели бы вы этого? И насколько это вероятно?

— Это может быть и так — не исключено. У нас тоже есть люди, которые готовы заплатить за это. Для нас будет большим праздником, если этот бой пройдет в России. Это реально круто для нашей страны.

«Милохина можно первым вызвать на бой со мной»

— Известные блогеры все больше идут в единоборства. Так, американский блогер Джейк Пол в конце прошлого года победил Майка Тайсона единогласным решением судей. Вы бы согласились сразиться с молодым блогером в выставочном поединке, как Майк Тайсон?

— С удовольствием надрал бы кому-нибудь зад. Почему нет? (Смеется). Напишите об этом. У кого есть желание проверить свои силы — я, несмотря на свой преклонный возраст, готов показать, что такое бокс. Пускай становятся в очередь с предложениями. И, кстати, этот бой мы можем показать на телеканале ТНТ (смеется).

— Российский блогер Даня Милохин выиграл уже два боксерских боя нокаутом над иностранными блогерами в среднем весе.

— Вот его можно первым на бой вызвать. Может быть, это будет для него уроком и поможет ему изменить свое мнение о стране, где он вырос и обрел популярность. Я считаю, что поп-ММА и поп-бокс не популяризируют вид спорта. Профессиональный спортсмен годами тренируется и оттачивает свою технику. Он проводит бои, чтобы достичь какого-то успеха. А человек, который вел аморальный образ жизни и потом вдруг решил, что ему хочется боксировать, — вышел на ринг поп-бокса и стал популярным за один бой. Как это популяризирует бокс? То, что он надел перчатки, не говорит о том, что он готов боксировать с профессиональными спортсменами. На это нужны годы. Хайп — это не про профессиональный спорт. Ну, либо можно сделать, как Джейк Пол: дождаться, пока именитый боксер станет дедушкой, и выиграть на этом. Тогда да. А когда его брат Логан Пол вышел на ринг с Мейвезером, тот не оставил ему никаких шансов. И Пол ничего не смог с ним сделать.

— Милохин уже два года пашет в зале, проводил спарринги с Джемейном Ортисом и планирует однажды сразиться с профессиональным боксером — по его словам, с кем-то вроде Джервонты Дэвиса или Райана Гарсии. Как оцените шансы Милохина выйти на ринг против профессионала и оказать ему достойное сопротивление?

— Ему будет больно. Я думаю, про Гарсию и Дэвиса — это влажные фантазии. О чем вы говорите? Дэвис таких пацанов побеждает, а тут выйдет какой-то Даня Милохин. Пускай начнет с пенсионеров — с меня. Я готов (смеется). Конечно, я видел видео с ним — у него довольно неплохо получается, он много тренируется. Но это не про Гарсию и не про Дэвиса.