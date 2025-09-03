DDX Fitness запустил академию подготовки фитнес-тренеров

Сеть фитнес-клубов DDX Fitness открыла DDX Академию — проект подготовки специалистов в сфере фитнес-индустрии с нуля. Курс позволяет стать профессиональным тренером с перспективой дальнейшего партнерства с компанией.

Выбравшие курс смогут освоить ключевые навыки: от составления тренировочных программ до проведения индивидуальных занятий. Обучение продлится пять месяцев, у студентов проходят одно-два занятия в неделю, в среднем программа занимает 12-14 часов в неделю. Больше половины времени уделено семинарам и практическим занятиям под руководством опытных тренеров.

Обучение проходит в онлайн-формате, работать над освоением материала можно в любое время. По окончании курса выпускники получают диплом о профессиональной переподготовке.

«Сегодня на рынке растет востребованность профессии фитнес-тренера. Наша задача — дать студентам и теоретическую базу, и практические инструменты, которые помогут им отвечать самым разным запросам клиентов: от укрепления здоровья до подготовки к соревнованиям. DDX Академия делает профессию фитнес-тренера доступной для новичков и помогает опытным спортсменам систематизировать знания, чтобы начать тренировать», — отметила Елена Середа, заместитель директора по фитнесу DDX Fitness.

