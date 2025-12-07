Фигуристки Трусова и Косторная рассказали, будут ли их дети общаться

Российские фигуристки Александра Трусова и Алены Косторная рассказали о перспективах общения их сыновей в будущем, передает «Чемпионат».

«Будут ли дружить? Им придется. Мы на одни шоу ездим, на мероприятия. Они с нами, естественно», — заявила Трусова.

Алена Косторная рассказала, что их дети уже виделись, но пообщаться не удалось, так как «найти общий язык» пока не получается.

С осени 2022 года Косторная катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова. Куница сделал предложение Косторной в мае 2023 года на воздушном шаре. Фигуристы сыграли свадьбу в августе того же года. В конце сентября 2025 года у пары родился сын.

22 марта на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Пара поженилась летом 2024 года. 6 августа спортсменка родила сына.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Ранее Трусова сравнила сына с птеродактилем.