«Папе и маме надо руки оторвать»: жену экс-игрока Тарасова пристыдили из-за болезни сына

Жену экс-игрока Тарасова Костенко осудили из-за болезни младшего сына
true
true
true
close
tarasov23/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Младший сын бывшего футболиста сборной России Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко был госпитализирован с ротавирусом. Об этом рассказала сама Костенко в своем блоге в социальных сетях.

Она отметила, что впервые столкнулась с ротавирусом и не знала, как помочь сыну. Организм ребенка был сильно обезвожен, но врачам удалось быстро помочь ему. При этом Костенко также рассказала, что столкнулась с негативом из-за этой ситуации.

«Мне прилетело сообщение из серии: «Все от питания. Папе и маме надо руки оторвать за то, что дают пить всякую бяку». Причем, видео со дня рождения Леши оставлены без внимания. Цель была одна — пристыдить, заставить сомневаться, порадоваться чужому горю», — поделилась Костенко.

Тарасов и Костенко поженились в январе 2018 года. Сначала они официально зарегистрировали брак в Кутузовском ЗАГСе, а затем провели свадьбу на Мальдивах. Всегоу пары четверо детей.

Тарасов во время профессиональной карьеры футболиста выступал за «Локомотив», «Рубин» «Москву» и «Томь». Он завершил карьеру в 2021 году. Его последним клубом в профессиональной карьере стал «Велес» из Подмосковья. Также в своей карьере он провел несколько матчей за сборную России.

Ранее сына Евгения Плющенко увезли на скорой после шоу в Санкт-Петербурге.

