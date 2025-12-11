Чемпиону России отказали в нейтральном статусе

Российский лыжник Сергей Ардашев сообщил в соцсетях об отказе в получении нейтрального статуса.

«Отказ. В следующий раз», — написал Ардашев.

Ардашев является чемпионом и призером чемпионатов России, а также дебютировал на Кубке мира еще в 2019 году. На прошедшем в Тюмени этапе Кубка России он завоевал золото в спринте, серебро в гонке на 10 км и бронзу в масс-старте.

Предполагается, что причиной отказа могла стать его принадлежность к ЦСКА, где он имеет звание прапорщика. Критерии допуска FIS запрещают выдачу статуса спортсменам, связанным с вооруженными силами или силовыми структурами.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Нейтральные статусы от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Ближайший этап Кубка мира, на котором они смогут выступит, пройдет в швейцарском Давосе с 12 по 14 декабря.

