Как и в первом, во втором периоде зрители увидели одну заброшенную сборной России шайбу. Пожалуй, тут россияне выглядели поинтереснее, но белорусы тоже опасны. Ждем третью 20-минутку.
Едва не забросил Джиошвили на последней секунде периода, но Кульбаков потащил в ближнем углу. И дальше сирена на перерыв.
Вадим Мороз ответил Александру Елесину на силовой прием, тот тоже в долгу не остался. И в итоге оба за грубость поехали в штраф-бокс. Две минуты четыре на четыре.
Сафонова никто не встретил, он продвинулся в чужой зоне с шайбой слева в центр и бросил — в Кульбакова.
Кульбаков делал пас клюшкой вперед, но отдал прямо на Силантьева, который подготовил бросок и зарядил — Фальковский успел встать на пути шайбы, и она улетела за стекло.
Силантьев бросил сразу с вбрасывания, но рикошет немного погасил скорость, и Кульбакову не составило труда поймать.
Карпович животом заблокировал бросок Карпухина и сначала остался лежать, но в итоге поднялся сам.
Дроздов после передачи под чужую синюю линию побежал на ворота сборной России, но защитник догнал, оттеснил и не дал бросить.
ГООООООООООООООООЛ! Данил Аймурзин — 2:0! Быстрая атака сборной России, хлесткий бросок Сурина с прохода, сейв Кульбакова щитком и добивание Данила Аймурзина уже в пустые.
Позиционная атака сборной России вроде бы ни к чему не привела, но Данил Аймурзин отобрал шайбу у белорусов, пытавшихся убежать в контратаку, и бросил через трафик — мимо дальнего угла.
Большинство сборной России ни к чему не привело, а уже в равных составах хозяева неудачно оставили шайбу друг другу в средней зоне, и подхвативший Александр Скоренов убежал на ворота Моторыгина, но тот потащил щитком.
Очень напряженный, быстрый хоккей. Сборной России удалось открыть счет, а еще она не реализовала буллит. И второй период подопечные Романа Ротенберга начнут с полутора минут большинства. Ждем.
Атаковали 25 секунд россияне позиционно, но до броска в створ дело не довели — сирена на перерыв.
Даниил Карпович задержал соперника за воротами у борта. Две минуты большинства для сборной России!
ГООООООООООООООООООЛ! Роман Канцеров — 1:0! Подобрал отскочившую в чужой зоне шайбу форвард «Магнитки» и хлестко бросил низом, попав в «домик» Кульбакову!
НЕ ЗАБИЛ АЙМУРЗИН! Данил выкатился на ворота Кульбакова, но не попал в дальний угол. По регламенту Кубка Первого канала исполнять буллит не обязан пострадавший.
БУЛЛИТ в ворота Белоруссии! Полтапов убегал один на один с вратарем, но Бокун его задержал клюшкой.
Без моментов провели команды пару минут. У белорусов была хорошая быстрая атака, но в ней случился офсайд.
Кульбаков прямо перед собой отбил бросок Юдина после выигранного вбрасывания, но добавить шайбу в сетку Джиошвили не позволили белорусские защитники.
Классная атака сборной России, и Сурин бросал наверняка после передачи Аймурзина, но Кульбаков потащил!
Затяжная позиционная атака сборной Белоруссии с несколькими опасными, но чуть неточными бросками.