На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Спорт
Размер текста
А
А
А

Старт Кубка Первого канала: Россия против Белорусии. LIVE

Кубок Первого канала. Россия 25 — Белоруссия. ОНЛАЙН

close
Алексей Даничев/РИА Новости
В первом матче Кубка Первого канала сборная «Россия 25» встречается с командой Белоруссии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Кубок Первого канала. Кубок Первого канала
3-й период
13 декабря 14:15
Россия 25
26' Аймурзин
13' Канцеров
2 : 0
Беларусь
Стадион «Сибирь-Арена», Новосибирск, Россия
1-й период

11'11" Аймурзин 13'24" Канцеров

2-й период

26'42" Аймурзин

3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
41'

Поеееехали! Третий период стартовал.

Перерыв

Как и в первом, во втором периоде зрители увидели одну заброшенную сборной России шайбу. Пожалуй, тут россияне выглядели поинтереснее, но белорусы тоже опасны. Ждем третью 20-минутку.

40'

Едва не забросил Джиошвили на последней секунде периода, но Кульбаков потащил в ближнем углу. И дальше сирена на перерыв.

40'

Рядом с дальней штангой прошла шайба после броска Карпухина с передачи Соркина.

39'

Бросок Дроздова из-под защитника был заблокирован.

39'

Вадим Мороз ответил Александру Елесину на силовой прием, тот тоже в долгу не остался. И в итоге оба за грубость поехали в штраф-бокс. Две минуты четыре на четыре.

38'

Шикарный силовой прием Елесина в своей зоне остановил атаку сборной Белоруссии.

37'

Подключившийся к атаке Белоруссии Бокун бросил над перекладиной по свободному пространству.

36'

Сборная России проводит одну позиционную атаку за другой, но никак не может выйти на бросок.

34'

Сафонова никто не встретил, он продвинулся в чужой зоне с шайбой слева в центр и бросил — в Кульбакова.

32'

Кульбаков делал пас клюшкой вперед, но отдал прямо на Силантьева, который подготовил бросок и зарядил — Фальковский успел встать на пути шайбы, и она улетела за стекло.

31'

Силантьев бросил сразу с вбрасывания, но рикошет немного погасил скорость, и Кульбакову не составило труда поймать.

31'

Карпович животом заблокировал бросок Карпухина и сначала остался лежать, но в итоге поднялся сам.

29'

Дроздов после передачи под чужую синюю линию побежал на ворота сборной России, но защитник догнал, оттеснил и не дал бросить.

28'

Еременко подставил клюшку на пятаке, но Моторыгин потащил!

27'

ГООООООООООООООООЛ! Данил Аймурзин — 2:0! Быстрая атака сборной России, хлесткий бросок Сурина с прохода, сейв Кульбакова щитком и добивание Данила Аймурзина уже в пустые.

26'

Соркин вылез на ворота и хлестко бросил над перекладиной белорусских ворот.

25'

Заблокировали белорусы бросок Канцерова из опасной точки.

23'

Позиционная атака сборной России вроде бы ни к чему не привела, но Данил Аймурзин отобрал шайбу у белорусов, пытавшихся убежать в контратаку, и бросил через трафик — мимо дальнего угла.

22'

Большинство сборной России ни к чему не привело, а уже в равных составах хозяева неудачно оставили шайбу друг другу в средней зоне, и подхвативший Александр Скоренов убежал на ворота Моторыгина, но тот потащил щитком.

21'

Поееехали! Второй период стартовал.

Перерыв

Очень напряженный, быстрый хоккей. Сборной России удалось открыть счет, а еще она не реализовала буллит. И второй период подопечные Романа Ротенберга начнут с полутора минут большинства. Ждем.

20'

Атаковали 25 секунд россияне позиционно, но до броска в створ дело не довели — сирена на перерыв.

20'

Даниил Карпович задержал соперника за воротами у борта. Две минуты большинства для сборной России!

18'

Классный был прорыв у Полтапова, но защитник в последний момент чисто отобрал шайбу.

17'

Карпухин атаковал с передачи Сурина, но Кульбаков совершил эффектный сейв.

16'

Моторыгин ловушкой поймал бросок Паливко в касание.

14'

ГООООООООООООООООООЛ! Роман Канцеров — 1:0! Подобрал отскочившую в чужой зоне шайбу форвард «Магнитки» и хлестко бросил низом, попав в «домик» Кульбакову!

12'

НЕ ЗАБИЛ АЙМУРЗИН! Данил выкатился на ворота Кульбакова, но не попал в дальний угол. По регламенту Кубка Первого канала исполнять буллит не обязан пострадавший.

12'

БУЛЛИТ в ворота Белоруссии! Полтапов убегал один на один с вратарем, но Бокун его задержал клюшкой.

11'

Без моментов провели команды пару минут. У белорусов была хорошая быстрая атака, но в ней случился офсайд.

9'

Кульбаков прямо перед собой отбил бросок Юдина после выигранного вбрасывания, но добавить шайбу в сетку Джиошвили не позволили белорусские защитники.

7'

Классная атака сборной России, и Сурин бросал наверняка после передачи Аймурзина, но Кульбаков потащил!

6'

Моторыгин потащил бросок Горбунова из-под защитника после передачи Мороза.

5'

Подключение Усова закончилось резким броском с неудобной руки — над перекладиной.

4'

Затяжная позиционная атака сборной Белоруссии с несколькими опасными, но чуть неточными бросками.

3'

Два в один убежали в контратаке белорусские хоккеисты, Дроздов бросил сам, но Моторыгин потащил!

2'

Кульбаков потащил бросок Лямкина от синей линии после выигранного в чужой зоне вбрасывания.

1'

Поееееехали! Матч начался.

14:15

Ворота защищают Максим Моторыгин (Россия) и Иван Кульбаков (Белоруссия).

14:10

А вот состав сборной Белоруссии от Дмитрия Квартальнова.

close
14:05

Состав Сборной России от Романа Ротенберга.

close
14:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче Кубка Первого канала сборная «Россия 25» играет с национальной командой Белоруссии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Появились новые записи
показать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами